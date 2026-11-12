NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft zijn functies neergelegd
NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft met onmiddellijke ingang zijn functies als president, Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur neergelegd. Dit laat de 'Board of Directors' weten via een persbericht.
Hoewel het beestje niet bij de naam wordt genoemd in de berichtgeving zelf, is dit uiteraard (mede) een gevolg van de affairebekentenis van Jensen Huang. De aandelen van NVIDIA kelderen hard naar beneden en de raad van bestuur grijpt in. Huang legt zijn functies neer, al is het vrijwel zeker dat dit geen vrijwillige optie was. Colette Kress (Executive Vice President en Chief Financial Officer) wordt aangewezen als de Interim CEO, terwijl Harvey C. Jones wordt benoemd tot allereerste voorzitter van de raad van bestuur. Hij noemt Jensens bijdragen aan NVIDIA 'van grote betekenis'. NVIDIA is een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld, waarvoor de raad van bestuur en het bedrijf Jensen bedanken voor zijn 'onschatbare bijdragen aan het bedrijf en de sector'. Zijn vervanger had verder dit nog te melden:
We houden de ontwikkelingen in de gaten. Op 17 november 2026 worden de nieuwste kwartaalcijfers van NVIDIA bekendgemaakt.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Poll
Poll: Wat is jouw favoriete Grand Theft Auto-game?
Twaalf games, één keuze. Durf jij het aan om deze week in de Gameliner Poll te stemmen? Wat is jouw favoriete Grand Theft Auto-game?6 reacties
-
Trailer
Ontvang gratis Shiny Xerneas en Shiny Yveltal in Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A-spelers, opgelet! Zowel Shiny Xerneas als Shiny Yveltal liggen voor het oprapen.0 reacties
-
Trailer
'JIGRPG' Elements Destiny kent releasedatum
De retro-JIGRPG (Japanese Inspired German Role Playing Game) Elements Destiny heeft een releasedatum ontvangen.0 reacties
-
Nieuws
Voormalig Tekken-eindbaas Harada geen fan van XBOX Series S
De ex-topman van de Tekken-franchise heeft onlangs zijn mening gegeven over de XBOX Series S. Hij neemt hierbij geen blad voor de mond.4 reacties
Oh booee fuckin hoeee zielige miljonair /miljardair CEO gaat zijn werk verliezen en loopt zielig naar huis naar zijn kasteel in Hawaii...
Die gasten moeten minder aandacht en minder geld krijgen, producten van extreem capitalisme
Die man zal vanavond wel geen hapje Chinees gaan eten om dit te vieren.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.