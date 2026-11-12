NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft zijn functies neergelegd

NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft met onmiddellijke ingang zijn functies als president, Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur neergelegd. Dit laat de 'Board of Directors' weten via een persbericht.

Hoewel het beestje niet bij de naam wordt genoemd in de berichtgeving zelf, is dit uiteraard (mede) een gevolg van de affairebekentenis van Jensen Huang. De aandelen van NVIDIA kelderen hard naar beneden en de raad van bestuur grijpt in. Huang legt zijn functies neer, al is het vrijwel zeker dat dit geen vrijwillige optie was. Colette Kress (Executive Vice President en Chief Financial Officer) wordt aangewezen als de Interim CEO, terwijl Harvey C. Jones wordt benoemd tot allereerste voorzitter van de raad van bestuur. Hij noemt Jensens bijdragen aan NVIDIA 'van grote betekenis'. NVIDIA is een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld, waarvoor de raad van bestuur en het bedrijf Jensen bedanken voor zijn 'onschatbare bijdragen aan het bedrijf en de sector'. Zijn vervanger had verder dit nog te melden:

NVIDIA’s strength has always come from its people, and together with our leadership team, I am committed to building on the extraordinary foundation Jensen created over the last 33 years. We will continue advancing the work that has made NVIDIA a leader in accelerated computing and AI, and execute on the opportunities ahead. Our focus remains on serving our customers, partners, developers and shareholders. Colette Kress

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Op 17 november 2026 worden de nieuwste kwartaalcijfers van NVIDIA bekendgemaakt.