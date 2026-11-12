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NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft zijn functies neergelegd

Door Bram Noteboom
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NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft met onmiddellijke ingang zijn functies als president, Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur neergelegd. Dit laat de 'Board of Directors' weten via een persbericht.

Hoewel het beestje niet bij de naam wordt genoemd in de berichtgeving zelf, is dit uiteraard (mede) een gevolg van de affairebekentenis van Jensen Huang. De aandelen van NVIDIA kelderen hard naar beneden en de raad van bestuur grijpt in. Huang legt zijn functies neer, al is het vrijwel zeker dat dit geen vrijwillige optie was. Colette Kress (Executive Vice President en Chief Financial Officer) wordt aangewezen als de Interim CEO, terwijl Harvey C. Jones wordt benoemd tot allereerste voorzitter van de raad van bestuur. Hij noemt Jensens bijdragen aan NVIDIA 'van grote betekenis'. NVIDIA is een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld, waarvoor de raad van bestuur en het bedrijf Jensen bedanken voor zijn 'onschatbare bijdragen aan het bedrijf en de sector'. Zijn vervanger had verder dit nog te melden:

NVIDIA’s strength has always come from its people, and together with our leadership team, I am committed to building on the extraordinary foundation Jensen created over the last 33 years. We will continue advancing the work that has made NVIDIA a leader in accelerated computing and AI, and execute on the opportunities ahead. Our focus remains on serving our customers, partners, developers and shareholders.
Colette Kress

Nvidia Logo DLSS 51

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Op 17 november 2026 worden de nieuwste kwartaalcijfers van NVIDIA bekendgemaakt.

Bron: NVIDIA
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5839 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
12 minuten geleden

Tja, logisch vervolg nadat zelfs de 2e affaire ten tonele kwam.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl13 Meta Builder
27 minuten geleden

Oh booee fuckin hoeee zielige miljonair /miljardair CEO gaat zijn werk verliezen en loopt zielig naar huis naar zijn kasteel in Hawaii...
Die gasten moeten minder aandacht en minder geld krijgen, producten van extreem capitalisme

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl17 Final Form
30 minuten geleden

Die man zal vanavond wel geen hapje Chinees gaan eten om dit te vieren.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
32 minuten geleden

Zolang GFN maar blijft draaien ✌️

0
Avatar NightOwl
NightOwl
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Hij heeft zijn mooie leren jas aan de wilgen gehuangen

3
Avatar EuropaMango
EuropaMango
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Man man man... sjonge jonge jonge...

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
1 uur geleden
GIF via GIPHY
4
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Liefde maakt blind... en werkloos

0
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