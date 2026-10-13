Gerucht: Nvidia trekt weldra de stekker uit RTX 5090 productie

Wie al tijden zit te dubben of de RTX 5090 die ene nier waard is, moet naar verluidt toch haast gaan maken met het plannen van die extractie. Volgens meerdere bronnen is Nvidia namelijk voornemens om te stoppen met de productie van de peperdure, top-tier GPU.

De claim is volgens Tom's Hardware de wereld in geslingerd door leaker Hongxing2020, die bijval krijgt uit de hoek van een andere leaker genaamd Zed_Wang. Beiden beweren over een document van een niet nader te noemen fabriek te beschikken, waarin wordt aangegeven dat de productie van de RTX 5090 wordt stopgezet.

Reden hiervoor zou Nvidia’s strategie rondom de GB202 chip zijn, die noodzakelijk is om de GPU te produceren. Deze chip vormt ook een belangrijk onderdeel in professionele kaarten en datacenters, waar Nvidia de focus op lijkt te leggen.

Nvidia

Betekent dit dan dat we geen exorbitant dure kaarten meer bij Nvidia kunnen kopen? Welnee joh! Volgens Hongxing2020 is men bij Nvidia al bezig met een 24GB versie van de RTX 5080, dus die nieroperatie kan gewoon doorgaan.

Nvidia zelf heeft nog niet gereageerd op de claim, dus voor nu bestempelen we deze wetenswaardigheid als een gerucht. Een zeer plausibel gerucht, dat wel.