Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Gerucht: Nvidia trekt weldra de stekker uit RTX 5090 productie

Door Patrick Meurs
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Wie al tijden zit te dubben of de RTX 5090 die ene nier waard is, moet naar verluidt toch haast gaan maken met het plannen van die extractie. Volgens meerdere bronnen is Nvidia namelijk voornemens om te stoppen met de productie van de peperdure, top-tier GPU.

De claim is volgens Tom's Hardware de wereld in geslingerd door leaker Hongxing2020, die bijval krijgt uit de hoek van een andere leaker genaamd Zed_Wang. Beiden beweren over een document van een niet nader te noemen fabriek te beschikken, waarin wordt aangegeven dat de productie van de RTX 5090 wordt stopgezet.

Reden hiervoor zou Nvidia’s strategie rondom de GB202 chip zijn, die noodzakelijk is om de GPU te produceren. Deze chip vormt ook een belangrijk onderdeel in professionele kaarten en datacenters, waar Nvidia de focus op lijkt te leggen.

RTX 5090Nvidia

Betekent dit dan dat we geen exorbitant dure kaarten meer bij Nvidia kunnen kopen? Welnee joh! Volgens Hongxing2020 is men bij Nvidia al bezig met een 24GB versie van de RTX 5080, dus die nieroperatie kan gewoon doorgaan.

Nvidia zelf heeft nog niet gereageerd op de claim, dus voor nu bestempelen we deze wetenswaardigheid als een gerucht. Een zeer plausibel gerucht, dat wel.

Bron: Tom's Hardware
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 843 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
41 minuten geleden

Had geen idee wat zo’n ding kost maar ik zie die RTX5090 te koop staan voor €6000 á €7000,- 😅.

Gaat nergens over. Mooie graphics zijn vet maar voor dat bedrag heb je een Series X, Ps5 Pro, Steam Machine, Switch 2, Rog Ally en een dikke tv met dikke surround installatie.

1
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Of je koop 'm niet omdat hij te duur is of je koopt 'm niet omdat hij niet meer gemaakt wordt, het maakt dus niet echt uit.

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl11 Commander
1 uur geleden

Ben blij dat ik gewoon de RTX 4090 heb. Kan er nog jaren mee door.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

De bedrijven gaan voor t grote geld, allemaal voor ai.

1
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

Ben blij dat ik de 5070 TI vorig jaar nog voor een mooie prijs van 799 heb kunnen bemachtigen. Zelfde met een upgrade van 32 naar 64GB in diezelfde periode.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Vond hem op release nog best duur. Maar als ik naar prijzen nu kijk is echt bizar haha.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord