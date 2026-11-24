Deborah Ann Woll speelt Faye in God of War-serie van Amazon
Deborah Ann Woll, de actrice die de rol van Faye vertolkt in God of War Ragnarök en het aankomende God of War Laufey, gaat Faye eveneens spelen in Prime Video's God of War-serie. Zo vermeldt Variety.
De cast van Amazons God of War-serie krijgt steeds meer vorm. Na een blessure van Ryan Hurst wordt de rol van Kratos vertolkt door Dave Bautista. Nu claimt Variety te hebben gehoord dat Deborah Ann Woll de rol van Faye op haar neemt in de aankomende live-actionserie. Dat Faye een rol speelt in de serie van Amazon is op zich niet vreemd. De nieuwe verhaallijnen in de recente God of War-games gebruiken Faye immers als motivatie voor het verhaal en het in mei 2027 te verschijnen God of War Laufey bevat de vrouw van Kratos als hoofdrolspeelster. Hoe Variety aan deze informatie is gekomen, blijft helaas onbekend.
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Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Leuk! Hier heb ik wel erg veel zin in! Fantasy-series heb ik altijd een zwak voor. TLotR: The Rings of Power vind ik ook geweldig, vooral seizoen 3 (ja ik weet het, het is vloeken in de kerk zo slecht vinden de meesten het, maar ik vind hem gewoon erg tof, al volgt het niet exact de lore van Tolkien en is ‘ie lekker woke). En natuurlijk de serie Fallout.
Heel leuk. Hiermee word Deborah de 2e acteur uit de games naar de TV serie. De andere is Alastair Duncan, de stem van Mimir.
Ben echt benieuwd naar de serie! Hoop echt dat ze het gevoel van de game ook echt kunnen overbrengen naar de serie
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