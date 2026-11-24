Deborah Ann Woll, de actrice die de rol van Faye vertolkt in God of War Ragnarök en het aankomende God of War Laufey, gaat Faye eveneens spelen in Prime Video's God of War-serie. Zo vermeldt Variety.

De cast van Amazons God of War-serie krijgt steeds meer vorm. Na een blessure van Ryan Hurst wordt de rol van Kratos vertolkt door Dave Bautista. Nu claimt Variety te hebben gehoord dat Deborah Ann Woll de rol van Faye op haar neemt in de aankomende live-actionserie. Dat Faye een rol speelt in de serie van Amazon is op zich niet vreemd. De nieuwe verhaallijnen in de recente God of War-games gebruiken Faye immers als motivatie voor het verhaal en het in mei 2027 te verschijnen God of War Laufey bevat de vrouw van Kratos als hoofdrolspeelster. Hoe Variety aan deze informatie is gekomen, blijft helaas onbekend.

Kijk jij een beetje uit naar de live-actionserie van God of War? Laat het weten in de reacties!