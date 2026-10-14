God of War Laufey krijgt Collector's Box... zonder de game
Collector's Editions zijn altijd leuk voor die-hard fans die hun diepe liefde voor een game willen tentoonstellen. Ook de nieuwe God of War-game, God of War Laufey, zal er zo eentje krijgen.
De verschillende edities werden al eerder aangekondigd, maar deze Collector's Box is toch wel een gevalletje apart. Voor slechts(?) €149.99 krijg je een doos met een standbeeldje van hoofdrolspeelster Faye, een 'Oracle Deck' van 51 kaarten en een artbook. Onderstaande afbeelding toont ons hoe dat er precies uitziet.
Opvallende afwezige in de doos: de game zelf. Jazeker, met de God of War Laufey Collector's Box krijg je de basisgame er niet bij. Deze moet je apart nog aanschaffen (gelukkig nog steeds mogelijk met een fysiek schijfje). God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027 voor de PS5. Ga jij proberen deze doos met merchandise op de kop te tikken?
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ik weet nog hoe ik in 2011 een collector’s edition van Skyrim voor de PS3 kocht, de game zelf in een kartonnen doosje, een stoffen wereldkaart, een dvd met de making of, een mooi beeldje van de draak Alduin, een boek met art van de game.
En dat ook voor de prijs van 149,99€
Ach, het is wat de gek ervoor geeft zeker.
Ik vind het ongeloofelijk hoe snel men het prima is gaan vinden dat er geen games bij de collectors editions zitten. In mindere vorm,geen oplader bij je nieuwe telefoon. Gewoon oplichting wat de meesten accepteren. Zeer teleurstellend hoe mensen zich laten naaien en het vervolgens goedpraten
Sony volgt Rockstar ofzo? Lol.
Wel triest, mensen zouden dit eigenlijk niet moeten kopen om de bedrijven te leren wat het gros ervan vindt, gewoon netjes een collectors editie met de game erin. Maar je weet helaas gewoon dat het toch wel gaat verkopen...
Ook wel duur.. Ja ik snap inflatie maar zoveel? Want 10 jaar geleden had ik een Uncharted 4 steelbook en een standbeeldje voor €130
Ik vind het dubbel.
Vroeger had je ook gewoon collector items om de beeldjes apart te kopen. Daar werd geen aandacht aan gegeven, die stond ineens bij Gator in Nijmegen en nam je gewoon mee. Dat was gewoon zo.
Nu ook met gta 6, een collectors box zonder game. Ja, het zou leuk zijn als de game erin zat maar nu zijn het echt twee losse dingen.
Wordt het nu onder een vergrootglas gelegd omdat het Sony is? Dit was toch vrij normaal.
Okay, de prijs is wel ABDURD!!!
Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo heel raar. Ik koop ook vaker collectors editions, of gewoon losse merch.
De game kun je makkelijk los kopen of pre-orderen. Het nadeel(tje) van een collectors edition met de game erbij is dat je niet kunt pre-loaden. En als PC gamer wil ik misschien ook weleens een collectors edition van Nintendo of Sony, maar kan de game niet gebruiken als ik de console niet heb.. :)
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