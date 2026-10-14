God of War Laufey krijgt Collector's Box... zonder de game

Collector's Editions zijn altijd leuk voor die-hard fans die hun diepe liefde voor een game willen tentoonstellen. Ook de nieuwe God of War-game, God of War Laufey, zal er zo eentje krijgen.

De verschillende edities werden al eerder aangekondigd, maar deze Collector's Box is toch wel een gevalletje apart. Voor slechts(?) €149.99 krijg je een doos met een standbeeldje van hoofdrolspeelster Faye, een 'Oracle Deck' van 51 kaarten en een artbook. Onderstaande afbeelding toont ons hoe dat er precies uitziet.

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Opvallende afwezige in de doos: de game zelf. Jazeker, met de God of War Laufey Collector's Box krijg je de basisgame er niet bij. Deze moet je apart nog aanschaffen (gelukkig nog steeds mogelijk met een fysiek schijfje). God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027 voor de PS5. Ga jij proberen deze doos met merchandise op de kop te tikken?