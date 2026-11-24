Ace Combat 8: Wings of Theve trailer vliegt over seizoen 2
Toen Ace Combat 8: Wings of Theve enkele maanden onze levens binnenvloog, wist de game indruk te maken op. Meer dan één miljoen piloten maakten zich klaar voor take-off en binnenkort komt er meer content naar de game.
Volgende maand gaat namelijk seizoen 2 van deze game van start en dat wil natuurlijk zeggen dat we een nieuwe (Premium) Ace Pass mogen verwelkomen vol leuke beloningen. Daarnaast is er ook een nieuw vliegtuig om het luchtruim mee te verkennen (Su-30SM-MIHALY), nieuwe missies om aan te gaan en verschillende nieuwe customisatie-mogelijkheden. Bereid je dus alvast voor op nog een seizoen vol met spectaculaire luchtgevechten, zoals je in onderstaande trailer al kan zien.
Ace Combat 8: Wings of Theve is nu speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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