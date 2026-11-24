Toen Ace Combat 8: Wings of Theve enkele maanden onze levens binnenvloog, wist de game indruk te maken op. Meer dan één miljoen piloten maakten zich klaar voor take-off en binnenkort komt er meer content naar de game.

Volgende maand gaat namelijk seizoen 2 van deze game van start en dat wil natuurlijk zeggen dat we een nieuwe (Premium) Ace Pass mogen verwelkomen vol leuke beloningen. Daarnaast is er ook een nieuw vliegtuig om het luchtruim mee te verkennen (Su-30SM-MIHALY), nieuwe missies om aan te gaan en verschillende nieuwe customisatie-mogelijkheden. Bereid je dus alvast voor op nog een seizoen vol met spectaculaire luchtgevechten, zoals je in onderstaande trailer al kan zien.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Ace Combat 8: Wings of Theve is nu speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.