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Ace Combat 8 bereikt één miljoen spelers, snelst verkopende game binnen serie

Door Bram Noteboom
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Ace Combat 8: Wings of Theve is meer dan één miljoen keer verkocht en doet dat in een recordtijd. Het is de snelst verkopende game in de franchise die recent het dertigjarige jubileum mocht vieren.

En als je onze review van Ace Combat 8: Wings of Theve erbij pakt, dan snap je al snel waarom men zo aan het genieten is van de nieuwste entree in de langlopende serie. Rudy was niet de enige met een bijzonder positief oordeel. Project Aces geeft aan dat het achtste deel op de tweede plek staat als we critici-score als graadmeter aanhouden. De enige titel die een hogere Metacritic-score wist neer te zetten, was Ace Combat 4: Shattered Skies. Dit heeft natuurlijk geholpen in de razendsnelle sales, waarvoor zowel Project Aces als uitgever Bandai Namco de fans dankbaar zijn.

Ace Combat 8 Wings of Theve n miljoen keer verkocht

Ace Combat 8: Wings of Theve is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5652 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bandai Namco Aces Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
31 minuten geleden

Al die gekleurde straaljagers op een rij, lijkt wel een regenboog...

GIF via GIPHY
0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
50 minuten geleden

Ik ga hem denk ik ook nog kopen

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Mooi!

0
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