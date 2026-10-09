Ace Combat 8 bereikt één miljoen spelers, snelst verkopende game binnen serie

Ace Combat 8: Wings of Theve is meer dan één miljoen keer verkocht en doet dat in een recordtijd. Het is de snelst verkopende game in de franchise die recent het dertigjarige jubileum mocht vieren.

En als je onze review van Ace Combat 8: Wings of Theve erbij pakt, dan snap je al snel waarom men zo aan het genieten is van de nieuwste entree in de langlopende serie. Rudy was niet de enige met een bijzonder positief oordeel. Project Aces geeft aan dat het achtste deel op de tweede plek staat als we critici-score als graadmeter aanhouden. De enige titel die een hogere Metacritic-score wist neer te zetten, was Ace Combat 4: Shattered Skies. Dit heeft natuurlijk geholpen in de razendsnelle sales, waarvoor zowel Project Aces als uitgever Bandai Namco de fans dankbaar zijn.

Ace Combat 8: Wings of Theve is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.