Geen idee wat Ace Combat 8 is? Deze 101-overview legt alles uit
Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026. De franchise die al decennialang meegaat, is echter altijd redelijk niche geweest. Tot Ace Combat 7: Skies Unknown dan, want met dat deel wist Bandai het grote publiek te bereiken. Toch nog niet helemaal bekend met de franchise? Check dan nu even de 101-overviewtrailer voor een overzicht van de game!
De Gameliner-review van Ace Combat 8: Wings of Theve staat inmiddels live. Hoewel er ‘slechts’ vier sterren zijn uitgedeeld, moet je niet alleen naar de eindscore kijken. Ace Combat 8: Wings of Theve is namelijk een fantastische game. Mocht de review dat niet duidelijk maken, wellicht dat onderstaande overviewtrailer dat dan wel doet. In de trailer leer je alles over de gameplay, multiplayer, storymodus en meer!
Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Game review15
Ace Combat 8: Wings of Theve review - Ready for take-off
Ace Combat 8: Wings of Theve kent spectaculaire dogfights, een lekkere campagne en uitgebreide multiplayer. Komt de game ongeschonden uit de review?15 reacties
-
Trailer
Bekijk hier de Ace Combat 8: Wings of Theve 'Opening Cinematic'
De release van Ace Combat 8: Wings of Theve laat niet lang meer op zich wachten. Om de laatste dagen iets dragelijker te maken, is hier de 'Opening...2 reacties
-
Releases
10 must-have games van oktober 2026 met Gears of War: E-Day
De kans dat jouw backlog van september 2026-games al is afgewerkt is nul procent, maar toch moeten we kijken naar de must-have games van oktober 2026.31 reacties
-
Trailer
Aflevering 2 Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero nu live
Brandon Routh staat centraal in aflevering 2 van Ace Combat 8: Hour Zero, waarin de oorlog zich niet in de cockpit maar in een ziekenhuis afspeelt.1 reactie