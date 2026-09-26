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Geen idee wat Ace Combat 8 is? Deze 101-overview legt alles uit

Door Rudy Wijnberg
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Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026. De franchise die al decennialang meegaat, is echter altijd redelijk niche geweest. Tot Ace Combat 7: Skies Unknown dan, want met dat deel wist Bandai het grote publiek te bereiken. Toch nog niet helemaal bekend met de franchise? Check dan nu even de 101-overviewtrailer voor een overzicht van de game!

De Gameliner-review van Ace Combat 8: Wings of Theve staat inmiddels live. Hoewel er ‘slechts’ vier sterren zijn uitgedeeld, moet je niet alleen naar de eindscore kijken. Ace Combat 8: Wings of Theve is namelijk een fantastische game. Mocht de review dat niet duidelijk maken, wellicht dat onderstaande overviewtrailer dat dan wel doet. In de trailer leer je alles over de gameplay, multiplayer, storymodus en meer!

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Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2670 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bandai Namco Aces Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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