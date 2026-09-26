Geen idee wat Ace Combat 8 is? Deze 101-overview legt alles uit

Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026. De franchise die al decennialang meegaat, is echter altijd redelijk niche geweest. Tot Ace Combat 7: Skies Unknown dan, want met dat deel wist Bandai het grote publiek te bereiken. Toch nog niet helemaal bekend met de franchise? Check dan nu even de 101-overviewtrailer voor een overzicht van de game!

De Gameliner-review van Ace Combat 8: Wings of Theve staat inmiddels live. Hoewel er ‘slechts’ vier sterren zijn uitgedeeld, moet je niet alleen naar de eindscore kijken. Ace Combat 8: Wings of Theve is namelijk een fantastische game. Mocht de review dat niet duidelijk maken, wellicht dat onderstaande overviewtrailer dat dan wel doet. In de trailer leer je alles over de gameplay, multiplayer, storymodus en meer!

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Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.