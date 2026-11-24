In het begin van december is het weer tijd voor wat heerlijke RTS-chaos dankzij de komst van Warhammer 40,000: Dawn of War IV. De release kruipt nu wel heel dichtbij en je weet wat dat wilt zeggen...

Jazeker, de launch trailer is gelanceerd! Specifiek wordt hier even de 'Commander Edition' van de game in de schijnwerpers gezet: met deze editie krijg je 3 dagen eerder toegang, de digitale soundtrack, een exclusieve proloog én de Aftermath-DLC. De trailer lijkt bovendien te hinten dat niemand minder dan Vashtorr the Arkifane hier een belangrijke rol zal spelen... Uiteraard zien we ook een hoop heerlijke RTS-gameplaybeelden de revue passeren.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV verschijnt op 3 december voor de pc, of 30 november als je deze duurdere editie aanschaft.