De genomineerden voor de Game Awards van 2026 zijn inmiddels bekend, maar uiteraard draait de show niet alleen om prijzen uitreiken. Er worden ook verschillende trailers getoond en ééntje daarvan is van een wel heel geliefde draak.

Vorige zomer werd aangekondigd dat er momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Spyro-game, die de ondertitel 'A Realm Beyond' draagt. We kregen toen een korte trailer (zonder gameplay) te zien en sindsdien werd het stil. Daar komt dus tijdens de Game Awards verandering in, want Activision stuurde onderstaande boodschap de wereld in:

[The Game Awards 2026] are around the corner, and Spyro is getting fired up. [...] Who is ready to see more of the first all-new Spyro adventure in nearly 20 years? Sheep beware. Activision

Daarnaast werd ook het officiële Spyro-account op X plots wakker en daar vond de onderstaande interactie plaats:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Het lijkt dus heel aannemelijk dat er binnenkort een nieuwe trailer naar ons scherm vliegt. Spyro: A Realm Beyond staat op de planning voor de lente van 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.