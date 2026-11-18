Spyro: A Realm Beyond laat zich zien tijdens de Game Awards
De genomineerden voor de Game Awards van 2026 zijn inmiddels bekend, maar uiteraard draait de show niet alleen om prijzen uitreiken. Er worden ook verschillende trailers getoond en ééntje daarvan is van een wel heel geliefde draak.
Vorige zomer werd aangekondigd dat er momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Spyro-game, die de ondertitel 'A Realm Beyond' draagt. We kregen toen een korte trailer (zonder gameplay) te zien en sindsdien werd het stil. Daar komt dus tijdens de Game Awards verandering in, want Activision stuurde onderstaande boodschap de wereld in:
Daarnaast werd ook het officiële Spyro-account op X plots wakker en daar vond de onderstaande interactie plaats:
Het lijkt dus heel aannemelijk dat er binnenkort een nieuwe trailer naar ons scherm vliegt. Spyro: A Realm Beyond staat op de planning voor de lente van 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Hoop dat ze extra hun best hebben gedaan en dat het er ook een beetje huidige/next gen uitziet dus dikke graphics, een levendige wereld en dat soort dingen.
Oeffff spyro heeft toch wel speciaal plekjee in mijn hart. Deze heb ik op ps1 none stop gespeeld
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