Wie jarig is trakteert wordt er altijd gezegd en bij Toys For Bob houden ze dat soort tradities graag in stand. Daarom heeft het iconische paarse draakje Spyro in een nieuwe trailer een verjaardagstaart en trakteert hij op nieuwe art work van Spyro: A Realm Beyond.

Ze zijn in onderstaande video niet te zien, maar Spyro mag maar liefst 28 kaarsjes uitblazen. Je zou het hem toch niet geven he? Op de verjaardag is het Spyro Community Day en voor deze gelegenheid is er ook een heuse Spyro taart gemaakt. Na het wegbranden van de bovenlaag zien we een mooi plaatje uit Spyro: A Realm Beyond, het aanstaande avontuur van het vuurspuwende paarse draakje. Naast deze feestelijke taart zijn er op de blog van Activision ook nog twee afbeeldingen geplaatst van Arcadian Vale, een van de regio's in Spyro: A Realm Beyond.

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Spyro: A Realm Beyond komt ergens in de lente van 2027 uit voor pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.