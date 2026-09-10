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Spyro is jarig en trakteert op nieuwe artwork voor Spyro: A Realm Beyond

Door Patrick Lamers
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Wie jarig is trakteert wordt er altijd gezegd en bij Toys For Bob houden ze dat soort tradities graag in stand. Daarom heeft het iconische paarse draakje Spyro in een nieuwe trailer een verjaardagstaart en trakteert hij op nieuwe art work van Spyro: A Realm Beyond.

Ze zijn in onderstaande video niet te zien, maar Spyro mag maar liefst 28 kaarsjes uitblazen. Je zou het hem toch niet geven he? Op de verjaardag is het Spyro Community Day en voor deze gelegenheid is er ook een heuse Spyro taart gemaakt. Na het wegbranden van de bovenlaag zien we een mooi plaatje uit Spyro: A Realm Beyond, het aanstaande avontuur van het vuurspuwende paarse draakje. Naast deze feestelijke taart zijn er op de blog van Activision ook nog twee afbeeldingen geplaatst van Arcadian Vale, een van de regio's in Spyro: A Realm Beyond.

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Spyro A Realm Beyond community day 1
Spyro A Realm Beyond community day 2

Spyro: A Realm Beyond komt ergens in de lente van 2027 uit voor pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: Toys For Bob
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3001 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Spyro: A Realm Beyond
Spyro: A Realm Beyond

Ontwikkelaar

Toys for Bob

Uitgever

Activision Blizzard

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Hey! Ik ben samen jarig met die paarse draak

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Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

🎉, zin in deze platformer 💪🏻.

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