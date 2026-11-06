The Last Stand keert terug in Warhammer 40,000: Dawn of War IV

In een nieuwe Battlefield Report-video van Warhammer 40,000: Dawn of War IV vertellen de ontwikkelaars uitgebreid over de terugkeer van The Last Stand gamemodus in de strategiegame. De modus wordt getoond in een video die ruim een half uur duurt.

The Last Stand zat in Warhammer 40,000: Dawn of War II en keert in het aankomende Warhammer 40,000: Dawn of War IV dus weer terug. The Last Stand is een gamemodus waarin je het met een team van drie moet opnemen tegen een grote hoeveelheid waves aan vijanden die iedere keer ook weer sterker worden. Terwijl je dit doet, kun je jezelf levelen. Hierdoor word je sterker en speel je allerlei upgrades, skills en equipments vrij. Die ga je ook hard nodig hebben als je het wil overleven. Iedere speler speelt als een Commander, waarmee je een leger leidt met maximaal vier Companion Units. Deze Commanders zijn de aanvalsleiders van de verschillende facties uit de game en je hebt er vijf in totaal om uit te kiezen. Jan Theysen, Orvie Thumel en Elliot Verbiest vertellen je er alles over in onderstaande video.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is vanaf 3 december 2026 te verkrijgen. Als je de Commander Edition koopt, dan krijg je drie dagen eerder toegang tot de game en kun je dus vanaf 30 november 2026 al aan de slag.