CDPR mikt met The Witcher 4 op een sprong zoals 'van GTA V naar GTA VI'
De Poolse gamemaker CD Projekt Red heeft tijdens een financiële presentatie de ambities uitgesproken over The Witcher 4. Men kijkt naar Rockstar Games en denkt: zulke impact willen wij ook maken.
Hierbij doelt CDPR joint-CEO Michał Nowakowski op een specifieke vergelijking die gemaakt wordt: het verschil tussen GTA V en GTA VI. Rockstar Games kwam ter sprake tijdens de vele vragen die het gamebedrijf ontving tijdens de call en Nowakowski claimt dat ze verwachten dat het verschil tussen The Witcher 3 en The Witcher 4 dezelfde technologische en kwalitatieve vooruitgang gaat tentoonstellen. De quote is hieronder in z'n geheel te lezen.
Verder wordt er gesproken over de impact van GTA VI op de gehele industrie. CD Projekt Red constateert een verminderde hoeveelheid 'engagement' in hun games; oftewel men is vooral Grand Theft Auto VI aan het spelen in plaats van iets anders. Hoewel Nowakowski onder de indruk is van de prestatie die Rockstar Games heeft neergezet, is de visie bij de ontwikkelaar niet veranderd. Cyberpunk 2 en The Witcher 4 blijven dezelfde visie behouden en het budget blijft voorlopig onaangetast.
The Witcher 4 is beschikbaar in 2028 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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