De Poolse gamemaker CD Projekt Red heeft tijdens een financiële presentatie de ambities uitgesproken over The Witcher 4. Men kijkt naar Rockstar Games en denkt: zulke impact willen wij ook maken.

Hierbij doelt CDPR joint-CEO Michał Nowakowski op een specifieke vergelijking die gemaakt wordt: het verschil tussen GTA V en GTA VI. Rockstar Games kwam ter sprake tijdens de vele vragen die het gamebedrijf ontving tijdens de call en Nowakowski claimt dat ze verwachten dat het verschil tussen The Witcher 3 en The Witcher 4 dezelfde technologische en kwalitatieve vooruitgang gaat tentoonstellen. De quote is hieronder in z'n geheel te lezen.

First of all, obviously this is a call about us, not about Rockstar, but I do understand the connection here. Having said that, I'm not going to make a deep-dive and a full-blown review of GTA 5 versus GTA 6. But of course we did look at the game, we did see the differences. We believe there's going to be a comparable leap between The Witcher 3 and The Witcher 4 - I think so, yes. It's been 11 years, we are working on The Witcher 4 to make it significantly better looking and improved in terms of pretty much every possible facet of the game, so yes you should expect us to make a much bigger jump between Witcher 3 and Witcher 4. Michał Nowakowski

Verder wordt er gesproken over de impact van GTA VI op de gehele industrie. CD Projekt Red constateert een verminderde hoeveelheid 'engagement' in hun games; oftewel men is vooral Grand Theft Auto VI aan het spelen in plaats van iets anders. Hoewel Nowakowski onder de indruk is van de prestatie die Rockstar Games heeft neergezet, is de visie bij de ontwikkelaar niet veranderd. Cyberpunk 2 en The Witcher 4 blijven dezelfde visie behouden en het budget blijft voorlopig onaangetast.

The Witcher 4 is beschikbaar in 2028 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.