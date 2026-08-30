The Witcher 4 krijgt fysieke release ondanks 2028 releasewindow

CD Projekt Red heeft tijdens een gesprek met The Game Business bevestigd dat The Witcher 4 ondanks de release in 2028 een fysieke release krijgt. CDPR is namelijk voornemens om de uitgave te voorzien van de nodige extra’s, zoals dat in voorgaande releases ook het geval is geweest.

Ondanks de vele berichten dat fysieke releases steeds schaarser worden, heeft de Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red aangegeven dat het koste wat kost een fysiek product in de schappen wil plaatsen. Zowel de standaard- als Deluxe-uitgaven van games zoals The Witcher III: Wild Hunt en Cyberpunk 2077 kwamen gepaard met stickers, een kaart en andere goodies. Die trend wil CDPR voortzetten met de release van The Witcher 4, ondanks het nieuws dat PlayStation stopt met het printen van discs in januari 2028. Dat laatste heeft echter wel impact, want ook The Witcher 4 kan dus verschijnen zonder schijf.

In het interview met The Game Business zegt CD Projekt Red Co-CEO Michał Nowakowski het volgende:

“We’re big fans of people having access to tangible collectible things. We’re nerds ourselves, and we like that. We always supported that. So, whatever is the case, we’re going to be for sure having a box. We’re going to have a box that’s going to have some feelies in it. Something you’re going to be wanting to open up and enjoy. But we have no influence actually on what’s the case here.”

Wat er precies in het doosje van The Witcher 4 komt te zitten, is vooralsnog een groot vraagteken, evenals de releasedatum van de game. The Witcher 4 staat momenteel gepland voor een release in 2028 op PlayStation 5, Xbox Series en pc.