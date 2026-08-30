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gamescom 2026

The Witcher 4 krijgt fysieke release ondanks 2028 releasewindow

Door Rudy Wijnberg
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CD Projekt Red heeft tijdens een gesprek met The Game Business bevestigd dat The Witcher 4 ondanks de release in 2028 een fysieke release krijgt. CDPR is namelijk voornemens om de uitgave te voorzien van de nodige extra’s, zoals dat in voorgaande releases ook het geval is geweest.

Ondanks de vele berichten dat fysieke releases steeds schaarser worden, heeft de Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red aangegeven dat het koste wat kost een fysiek product in de schappen wil plaatsen. Zowel de standaard- als Deluxe-uitgaven van games zoals The Witcher III: Wild Hunt en Cyberpunk 2077 kwamen gepaard met stickers, een kaart en andere goodies. Die trend wil CDPR voortzetten met de release van The Witcher 4, ondanks het nieuws dat PlayStation stopt met het printen van discs in januari 2028. Dat laatste heeft echter wel impact, want ook The Witcher 4 kan dus verschijnen zonder schijf.

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In het interview met The Game Business zegt CD Projekt Red Co-CEO Michał Nowakowski het volgende:

“We’re big fans of people having access to tangible collectible things. We’re nerds ourselves, and we like that. We always supported that. So, whatever is the case, we’re going to be for sure having a box. We’re going to have a box that’s going to have some feelies in it. Something you’re going to be wanting to open up and enjoy. But we have no influence actually on what’s the case here.”

Wat er precies in het doosje van The Witcher 4 komt te zitten, is vooralsnog een groot vraagteken, evenals de releasedatum van de game. The Witcher 4 staat momenteel gepland voor een release in 2028 op PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: The Game Business
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2460 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Witcher 4
The Witcher 4

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

2028

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
4 minuten geleden

Ik lees biertje erbij zijn bericht. Dat is natuurlijk leuk dat zo'n grote uitgever dat zegt. Maar als de grootste playerbase nog steeds bij PlayStation zit ondanks de paar procent boycotters. Gaan de aandeelhouders natuurlijk nooit akkoord aangezien dat miljoenen kost. Dus dit kan alleen werken wanneer Xbox een nieuw 360 succes kan brengen. En dan nog betwijfel ik het of aandeelhouders akkoord gaan met het overslaan van de PlayStation. Dus eerst even zien wat er echt gebeurd.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden bewerkt

Zou natuurlijk wat zijn als cd projekt red geen schijfjes meer heeft, dan moeten ze hun naam veranderen in Projekt Red alleen.🤡

1
Avatar Flappy
Flappy
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Hij komt natuurlijk fysiek op de Switch2

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden bewerkt

Even wat nieuws wat sinds gister massaal over twitter/X gaat. Bron schijnt Eurogamer Spanje te zijn.

Xbox schijnt op Gamescom aan ontwikkelaars te hebben gemeld dat hun nieuwe Xbox volledig fysiek blijft inclusief dat je je discs aan kan passen naar digitaal.

Playstation lijkt wat in paniek te zijn en er schijnt een hele grote ontwikkelaar te zijn (niet Rockstar) die gemeld heeft dat ze hun games alleen op Xbox en Switch uit gaan brengen als Sony de fysieke discs eruit haalt. Sony lijkt door te hebben dat het de gaming community menens is met hun dreigementen om Sony te boycotten.

Don't shoot the messenger, ik geef ook alleen maar door wat ik op X lees.

3
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Dit spel wil ik op disc.
Xbox?

0
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