Ontwikkelaar Fabraz heeft goed nieuws voor de fans van de 3D-platformer Demon Tides: de titel is onderweg naar de consoles. Dit laat men weten aan de hand van een energieke gameplaytrailer.

Met een puike Metacritic-score van 84 en een 'overweldigend positief' Steam-oordeel heeft Fabraz genoeg stokken om mee te slaan. De intentie is duidelijk: Demon Tides verdient het om door meer mensen gespeeld te worden. En binnenkort krijgen diverse spelers de kans om de game voor het eerst uit te proberen op de PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Vanaf 21 januari 2027 wordt de chaotische platformer namelijk op deze platformen uitgegeven. Ze ontvangen hierbij de hulp van PM Studios om de port goed te doen verlopen. Benieuwd wat wij ervan vonden? Check dan hier onze Demon Tides-review.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Demon Tides is nu beschikbaar voor de pc.