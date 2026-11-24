Volgens het nieuwsplatform The Ankler heeft Rockstar Games groen licht gegeven voor een Red Dead Redemption-adaptatie. Daarentegen zegt het bedrijf nog steeds stellig 'nee' tegen Hollywood-telefoontjes over Grand Theft Auto.

Het is tegenwoordig bijna de standaard te noemen: het cross-mediaal ontwikkelen van een IP. Van Street Fighter en Resident Evil tot Cyberpunk Edgerunners; vele franchises spreiden momenteel de vleugels om nieuwe doelgroepen aan te spreken in nieuwe mediavormen. Rockstar Games, het bedrijf achter megahits zoals GTA VI en Red Dead Redemption 2, heeft al jarenlang aanbiedingen van derde partijen afgewezen om in Hollywood een impact te maken; tot nu toe dan, aldus The Ankler.

Volgens een nieuwe publicatie bestaat er een serieuze mogelijkheid voor een Red Dead Redemption film of tv-serie. Men moet wel bereid zijn meer dan honderd miljoen dollar af te tikken voor de licentie alleen al. The Ankler schetst het voorbeeld met Amazon die 250 miljoen dollar moest aftikken voor The Lord of the Rings-IP. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar het succes van Fallout, The Last of Us en andere shows, waardoor een potentiële deal toch steeds aantrekkelijker lijkt te worden voor zowel de showrunners als Rockstar Games.

Hoe zou jij een Red Dead Redemption-adaptatie aanpakken? Laat het ons gerust weten.