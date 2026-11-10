Red Dead Redemption 2 en GTA V blijven goed verkopen dankzij GTA VI
De aanstaande release van GTA VI zorgt ervoor dat andere Rockstar-games, zoals GTA V en Red Dead Redemption 2, goed blijven verkopen. Volgens het meest recente financiële verslag van Take-Two worden er nieuwe mijlpalen aangetikt.
Laten we beginnen met Red Dead Redemption 2, want de actiegame weet op indrukwekkende wijze nog steeds grote stappen te zetten. De titel nadert de 90 miljoen verkochte eenheden en zag binnen een halfjaar tijd miljoenen exemplaren over de toonbank vliegen. In mei 2026 stond de teller op meer dan 85 miljoen verkochte eenheden en nu hebben we te maken met een mijlpaal van meer dan 89 miljoen verkochte eenheden. GTA V daarentegen bereikt ook nieuwe hoogtes. Take-Two Interactive geeft aan dat de actiegame nu meer dan 235 miljoen keer is verhandeld. Het is geen toeval dat beide games meer sales zagen nu de release van Grand Theft Auto VI steeds dichterbij komt. Voor veel spelers was dit een goed moment om de games voor het eerst te ervaren of juist opnieuw aan te schaffen en door te spelen.
Red Dead Redemption 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
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Ik snap nog steeds niet waarom RDR2 niet op 60fps 4K is op PS5. Schandalig eigenlijk
Red Dead Redemption 2 was wel insane grote game. Maanden lang met plezier gespeeld.
Eigenlijk niet te bevatten dat een game uit 2013 (oke, er zijn remasters gemaakt voor de twee gamegeneraties erna) nu nog miljoenen stuks verkoopt. Zegt iets over de populariteit maar zeker ook over de kwaliteit. Het is dat GTA 6 er nu is, maar je kan nog steeds prima de PS5 versie van GTA 5 spelen, die oogt schitterend. En over RDR 2 maar te zwijgen, dat is nog altijd de allermooiste en meest levendige open wereld game die ik ooit heb gespeeld.
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