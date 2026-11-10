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Red Dead Redemption 2 en GTA V blijven goed verkopen dankzij GTA VI

Door Bram Noteboom
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De aanstaande release van GTA VI zorgt ervoor dat andere Rockstar-games, zoals GTA V en Red Dead Redemption 2, goed blijven verkopen. Volgens het meest recente financiële verslag van Take-Two worden er nieuwe mijlpalen aangetikt.

Laten we beginnen met Red Dead Redemption 2, want de actiegame weet op indrukwekkende wijze nog steeds grote stappen te zetten. De titel nadert de 90 miljoen verkochte eenheden en zag binnen een halfjaar tijd miljoenen exemplaren over de toonbank vliegen. In mei 2026 stond de teller op meer dan 85 miljoen verkochte eenheden en nu hebben we te maken met een mijlpaal van meer dan 89 miljoen verkochte eenheden. GTA V daarentegen bereikt ook nieuwe hoogtes. Take-Two Interactive geeft aan dat de actiegame nu meer dan 235 miljoen keer is verhandeld. Het is geen toeval dat beide games meer sales zagen nu de release van Grand Theft Auto VI steeds dichterbij komt. Voor veel spelers was dit een goed moment om de games voor het eerst te ervaren of juist opnieuw aan te schaffen en door te spelen.

Red Dead Redemption 2 sales gta VI 2026

Red Dead Redemption 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.

Bron: Insider Gaming
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5815 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Red Dead Redemption 2
Genomineerd
Red Dead Redemption 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

26 oktober 2018

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ik snap nog steeds niet waarom RDR2 niet op 60fps 4K is op PS5. Schandalig eigenlijk

1
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Red Dead Redemption 2 was wel insane grote game. Maanden lang met plezier gespeeld.

1
Avatar NightOwl
NightOwl
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

235 miljoen keer. Wat een absurd cijfer. Blijven mensen de game opnieuw kopen ivm gta online?

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Eigenlijk niet te bevatten dat een game uit 2013 (oke, er zijn remasters gemaakt voor de twee gamegeneraties erna) nu nog miljoenen stuks verkoopt. Zegt iets over de populariteit maar zeker ook over de kwaliteit. Het is dat GTA 6 er nu is, maar je kan nog steeds prima de PS5 versie van GTA 5 spelen, die oogt schitterend. En over RDR 2 maar te zwijgen, dat is nog altijd de allermooiste en meest levendige open wereld game die ik ooit heb gespeeld.

2
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