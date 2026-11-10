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GTA VI is goud gegaan, voorverkoop overtreft de verwachtingen

Door Bram Noteboom
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Grand Theft Auto VI, de aankomende release van Rockstar Games, is goud gegaan. Dit laat Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick weten tijdens een resultatenconferentie. Verder spreekt de topman ook over de buitensporig hoge pre-order-cijfers.

Goud gaan in de game-industrie is een reden om de champagnefles open te trekken. Dit wil simpelweg zeggen dat alle content in de game is verwerkt en dat het product klaar is voor de release. Uiteraard moet men nog steeds sleutelen aan patches, bug fixes en andere post-launch features, maar de kans dat GTA VI nu nog wordt uitgesteld, is minimaal. Zo laat Zelnick dan ook weten: er staat niks meer in de weg om de release van GTA VI te dwarsbomen.

"De voorverkoop van Grand Theft Auto VI loopt veel beter dan we hadden verwacht", aldus Zelnick gedurende de zogeheten 'earnings call'. Dit is een narratief dat nu al een paar maanden wordt herhaald, maar exacte cijfers zijn hierbij niet vrijgegeven. Geen nood voor de nieuwsgierige aagjes. Na de release van de actiegame is Take Two Interactive van plan de resultaten openbaar te maken.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Variety
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5815 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl6 Combo Juggler
8 minuten geleden

Ik zou goed uitkijken bij het uitpakken, moest je online hebben besteld. Desnoods film je het openen van de verpakking want ik verwacht veel gestolen codes. 

Lang leve de online winkels en de no cd policy!

0
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
55 minuten geleden

Wat is Gold tegenwoordig. Als je die good old retro ninty cartridges neemt, dan was het toch meer Gold. Geen day 1 patches, of een patch dat b.v. muziek licenties oid.

Maar goed Rockstar Games vind het product gereed is, al zal mij niet verbazen dat er nog patches er tegen aan worden geslingerd. Wat eigenlijk vrij normaal is tegenwoordig.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Zelf heb ik (net zoals vele andere) lekker vrij genomen donderdag 19 november en ga lekker op tijd op staan net of ik naar mijn werk ga (6:30) en ga dan minstens een werkdag lang me onderdompelen in deze game. Op vrijdag werk ik nooit, dus ga dan (na de gym in de ochtend) lekker door! 😎

0
Avatar Smoker-Joker
Smoker-Joker
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Nu hing er sinds vanmorgen bij ons op het werk op het prikbord een briefje dat we volgende week donderdag om 19uur vergadering hebben.. ik ben direct naar het kantoor gelopen, dacht het toch van niet zei ik.. collegas hoorden dat en konden ook niet ivm GTA6, nu hangt er een nieuw briefje, vergadering is een week later 😁😁

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden
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0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Ik ben benieuwd hoe men bij Rockstar naar volgende week donderdag kijkt. Volgens mij weten ze allemaal wel dat ze iets monsterlijks groots en moois uit gaan brengen, maar je moet het toch nog even bevestigd zien in de reviewscores.

De verkopen zitten wel goed, dit gaat een verkoop worden waar ze vloedgolven van geld op hun af zien stromen.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Half uurtje gedownload en preload was binnen 😁

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik ben zo bang dat door GTA6 de hele industrie in gaat klappen.
Alles zal naast GTA6 gelegd worden mits het echt zo vet word als gezegd.

0
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