GTA VI is goud gegaan, voorverkoop overtreft de verwachtingen
Grand Theft Auto VI, de aankomende release van Rockstar Games, is goud gegaan. Dit laat Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick weten tijdens een resultatenconferentie. Verder spreekt de topman ook over de buitensporig hoge pre-order-cijfers.
Goud gaan in de game-industrie is een reden om de champagnefles open te trekken. Dit wil simpelweg zeggen dat alle content in de game is verwerkt en dat het product klaar is voor de release. Uiteraard moet men nog steeds sleutelen aan patches, bug fixes en andere post-launch features, maar de kans dat GTA VI nu nog wordt uitgesteld, is minimaal. Zo laat Zelnick dan ook weten: er staat niks meer in de weg om de release van GTA VI te dwarsbomen.
"De voorverkoop van Grand Theft Auto VI loopt veel beter dan we hadden verwacht", aldus Zelnick gedurende de zogeheten 'earnings call'. Dit is een narratief dat nu al een paar maanden wordt herhaald, maar exacte cijfers zijn hierbij niet vrijgegeven. Geen nood voor de nieuwsgierige aagjes. Na de release van de actiegame is Take Two Interactive van plan de resultaten openbaar te maken.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Ik zou goed uitkijken bij het uitpakken, moest je online hebben besteld. Desnoods film je het openen van de verpakking want ik verwacht veel gestolen codes.
Lang leve de online winkels en de no cd policy!
Wat is Gold tegenwoordig. Als je die good old retro ninty cartridges neemt, dan was het toch meer Gold. Geen day 1 patches, of een patch dat b.v. muziek licenties oid.
Maar goed Rockstar Games vind het product gereed is, al zal mij niet verbazen dat er nog patches er tegen aan worden geslingerd. Wat eigenlijk vrij normaal is tegenwoordig.
Zelf heb ik (net zoals vele andere) lekker vrij genomen donderdag 19 november en ga lekker op tijd op staan net of ik naar mijn werk ga (6:30) en ga dan minstens een werkdag lang me onderdompelen in deze game. Op vrijdag werk ik nooit, dus ga dan (na de gym in de ochtend) lekker door! 😎
Nu hing er sinds vanmorgen bij ons op het werk op het prikbord een briefje dat we volgende week donderdag om 19uur vergadering hebben.. ik ben direct naar het kantoor gelopen, dacht het toch van niet zei ik.. collegas hoorden dat en konden ook niet ivm GTA6, nu hangt er een nieuw briefje, vergadering is een week later 😁😁
Ik ben benieuwd hoe men bij Rockstar naar volgende week donderdag kijkt. Volgens mij weten ze allemaal wel dat ze iets monsterlijks groots en moois uit gaan brengen, maar je moet het toch nog even bevestigd zien in de reviewscores.
De verkopen zitten wel goed, dit gaat een verkoop worden waar ze vloedgolven van geld op hun af zien stromen.
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