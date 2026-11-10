GTA VI is goud gegaan, voorverkoop overtreft de verwachtingen

Grand Theft Auto VI, de aankomende release van Rockstar Games, is goud gegaan. Dit laat Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick weten tijdens een resultatenconferentie. Verder spreekt de topman ook over de buitensporig hoge pre-order-cijfers.

Goud gaan in de game-industrie is een reden om de champagnefles open te trekken. Dit wil simpelweg zeggen dat alle content in de game is verwerkt en dat het product klaar is voor de release. Uiteraard moet men nog steeds sleutelen aan patches, bug fixes en andere post-launch features, maar de kans dat GTA VI nu nog wordt uitgesteld, is minimaal. Zo laat Zelnick dan ook weten: er staat niks meer in de weg om de release van GTA VI te dwarsbomen.

"De voorverkoop van Grand Theft Auto VI loopt veel beter dan we hadden verwacht", aldus Zelnick gedurende de zogeheten 'earnings call'. Dit is een narratief dat nu al een paar maanden wordt herhaald, maar exacte cijfers zijn hierbij niet vrijgegeven. Geen nood voor de nieuwsgierige aagjes. Na de release van de actiegame is Take Two Interactive van plan de resultaten openbaar te maken.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.