Rockstar Games geeft nieuwe launch-screenshots GTA VI vrij
Via een zogeheten 'Launch Gallery' worden diverse screenshots van Grand Theft Auto VI vrijgegeven. Rockstar Games stoomt de spelers klaar voor het avontuur met de nieuwste visuals.
De protagonisten Jason en Lucia staan in veel van de screenshots centraal, maar daarnaast mogen we ook veel plaatjes verwachten van de diverse NPC's, omgevingen, culturen, gameplay-scenario's en meer. Rockstar Games publiceert het beeldmateriaal via hun eigen website, maar we hebben ze voor jouw gemak ook eventjes hieronder klaargezet. Blader ze gerust door en stap daarna aan boord van de hypetrein, want het duurt niet lang meer voordat de release van de actiegame plaatsvindt. Gezien de hoeveelheid konden we ze niet allemaal uploaden, dus check vooral de bronvermelding voor alle details.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Al zolang aan het wachten op deze game, wat heb ik hier zin in, lijkt wel of ik elke dag meer hyped word.
Ben wel benieuwd of Jason zo’n lichaam heeft van een broodje kaas met een glas karnemelk of dat er tig spuiten anabolen in verdwenen zijn? Je zou kunnen zeggen: “Wat kan jou dat schelen?”. Nou… ik ben daar gewoon nieuwsgierig naar. Gewoon, omdat het kan.
Kan niet anders zeggen dan dat de screenshots er prachtig uitzien. Met name de overview shots spreken me in het bijzonder aan.
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