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Rockstar Games geeft nieuwe launch-screenshots GTA VI vrij

Door Bram Noteboom
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Via een zogeheten 'Launch Gallery' worden diverse screenshots van Grand Theft Auto VI vrijgegeven. Rockstar Games stoomt de spelers klaar voor het avontuur met de nieuwste visuals.

De protagonisten Jason en Lucia staan in veel van de screenshots centraal, maar daarnaast mogen we ook veel plaatjes verwachten van de diverse NPC's, omgevingen, culturen, gameplay-scenario's en meer. Rockstar Games publiceert het beeldmateriaal via hun eigen website, maar we hebben ze voor jouw gemak ook eventjes hieronder klaargezet. Blader ze gerust door en stap daarna aan boord van de hypetrein, want het duurt niet lang meer voordat de release van de actiegame plaatsvindt. Gezien de hoeveelheid konden we ze niet allemaal uploaden, dus check vooral de bronvermelding voor alle details.

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GTA VI launch screenshots 2
GTA VI launch screenshots 3
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GTA VI launch screenshots 5
GTA VI launch screenshots 6
GTA VI launch screenshots 7
GTA VI launch screenshots 8
GTA VI launch screenshots 9
GTA VI launch screenshots 10
GTA VI launch screenshots 11
GTA VI launch screenshots 12
GTA VI launch screenshots 13
GTA VI launch screenshots 14
GTA VI launch screenshots 15
GTA VI launch screenshots 16
GTA VI launch screenshots 17
GTA VI launch screenshots 18
GTA VI launch screenshots 19
GTA VI launch screenshots 20

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5805 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
38 minuten geleden

Dit wordt leip!!!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Wauw weer waanzinnig!

0
Avatar Smoker-Joker
Smoker-Joker
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Al zolang aan het wachten op deze game, wat heb ik hier zin in, lijkt wel of ik elke dag meer hyped word.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Zoveel zin in!!😍😍

0
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl19 Endgamer
2 uur geleden

Ben wel benieuwd of Jason zo’n lichaam heeft van een broodje kaas met een glas karnemelk of dat er tig spuiten anabolen in verdwenen zijn? Je zou kunnen zeggen: “Wat kan jou dat schelen?”. Nou… ik ben daar gewoon nieuwsgierig naar. Gewoon, omdat het kan.

0
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Kan niet anders zeggen dan dat de screenshots er prachtig uitzien. Met name de overview shots spreken me in het bijzonder aan.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Nu alleen nog even vrijdag de 13e zien te overleven 😩

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Mijn bek valt open van verbazing. Kennone. (Niet zo netjes Nederlands)

1
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