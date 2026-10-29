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Vacature hint naar multiplayer in Cyberpunk 2

Door Rudy Wijnberg
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Waar de ene ontwikkelaar niet kan wachten om zijn personeel te lozen, zoeken anderen juist nieuw talent. Er zijn namelijk wat nieuwe vacatures bij CD Projekt Red geopend. Dit keer gaat het om een 'Lead Quest Programmer' voor Cyberpunk 2. Deze persoon dient remote vanuit Canada een team aan te sturen en heeft bij voorkeur affiniteit met multiplayernetwerkarchitecturen en client-serversynchronisatie.

Dat CD Projekt Red werkt aan een vervolg op Cyberpunk 2077 is onderhand geen geheim meer. De ontwikkelaar deelt openlijk dat Cyberpunk 2 in de maak is en zoekt daar dan ook actief mensen voor. Dit keer gaat het dus om een lead quest programmer, de spil tussen diverse teams die het verhaal van Cyberpunk 2 vorm moeten geven. Hierbij gaat het om een leidinggevende rol waarbij samenwerking centraal staat. Scroll je echter helemaal naar de 'nice to haves', dan valt te lezen dat de sollicitant bij voorkeur affiniteit heeft met Unreal Engine, bepaalde tools en liever ook wat weet van multiplayernetwerkarchitecturen en gamestate syncronisatie. Dat laatste suggereert dat spelers mogelijk in staat gaan zijn om missies te voltooien in online omgevingen.

Cyberpunk 2077 De Rondvraag 2026

Hoewel dit niet direct bevestigt dat Cyberpunk 2 onlinefunctionaliteiten gaat bevatten, is het geen geheim dat CDPR die ambitie wel heeft. Voor het oorspronkelijke Cyberpunk 2077 waren er namelijk al plannen om een online multiplayermodus te ontwikkelen. Het zou hierbij gaan om een architectuur die CDPR naadloos in zijn games kon implementeren, waarbij een The Witcher Multiplayer en Cyberpunk 2077 Multiplayer werden onthuld. Van die plannen is echter weinig terechtgekomen. Tenminste, tot nu toe, want de vermelding in de vacature zal vast niet zonder reden zijn.

Wanneer Cyberpunk 2 komt te verschijnen, is op het moment nog onbekend. Cyberpunk 2077 wordt nog regelmatig aangevuld met additionele content en The Witcher 3: Wild Hunt Remastered vereist nog flink wat patchwerk na zijn release. CDPR heeft dan ook flink wat hooi op de vork, want naast de huidige line-up aan games komt spoedig ook The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past te verschijnen, dat hopelijk gevolgd wordt door het langverwachte The Witcher 4.

Bron: CD Projekt Red
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2847 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Cyberpunk 2077
Winnaar
Cyberpunk 2077

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

10 december 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
28 minuten geleden

Zolang het enkel om co-op MP gaat zeg ik kom maar door. Als het om PvP MP gaat zeg ik laat maar achterwege.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
33 minuten geleden

Hou het voor mij maar lekker bij SP.

0
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