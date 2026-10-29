Vacature hint naar multiplayer in Cyberpunk 2
Waar de ene ontwikkelaar niet kan wachten om zijn personeel te lozen, zoeken anderen juist nieuw talent. Er zijn namelijk wat nieuwe vacatures bij CD Projekt Red geopend. Dit keer gaat het om een 'Lead Quest Programmer' voor Cyberpunk 2. Deze persoon dient remote vanuit Canada een team aan te sturen en heeft bij voorkeur affiniteit met multiplayernetwerkarchitecturen en client-serversynchronisatie.
Dat CD Projekt Red werkt aan een vervolg op Cyberpunk 2077 is onderhand geen geheim meer. De ontwikkelaar deelt openlijk dat Cyberpunk 2 in de maak is en zoekt daar dan ook actief mensen voor. Dit keer gaat het dus om een lead quest programmer, de spil tussen diverse teams die het verhaal van Cyberpunk 2 vorm moeten geven. Hierbij gaat het om een leidinggevende rol waarbij samenwerking centraal staat. Scroll je echter helemaal naar de 'nice to haves', dan valt te lezen dat de sollicitant bij voorkeur affiniteit heeft met Unreal Engine, bepaalde tools en liever ook wat weet van multiplayernetwerkarchitecturen en gamestate syncronisatie. Dat laatste suggereert dat spelers mogelijk in staat gaan zijn om missies te voltooien in online omgevingen.
Hoewel dit niet direct bevestigt dat Cyberpunk 2 onlinefunctionaliteiten gaat bevatten, is het geen geheim dat CDPR die ambitie wel heeft. Voor het oorspronkelijke Cyberpunk 2077 waren er namelijk al plannen om een online multiplayermodus te ontwikkelen. Het zou hierbij gaan om een architectuur die CDPR naadloos in zijn games kon implementeren, waarbij een The Witcher Multiplayer en Cyberpunk 2077 Multiplayer werden onthuld. Van die plannen is echter weinig terechtgekomen. Tenminste, tot nu toe, want de vermelding in de vacature zal vast niet zonder reden zijn.
Wanneer Cyberpunk 2 komt te verschijnen, is op het moment nog onbekend. Cyberpunk 2077 wordt nog regelmatig aangevuld met additionele content en The Witcher 3: Wild Hunt Remastered vereist nog flink wat patchwerk na zijn release. CDPR heeft dan ook flink wat hooi op de vork, want naast de huidige line-up aan games komt spoedig ook The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past te verschijnen, dat hopelijk gevolgd wordt door het langverwachte The Witcher 4.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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