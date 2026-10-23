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Nintendo deelt korting uit tijdens Halloween-sale in eShop

Door Rudy Wijnberg
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Moeite om jezelf bezig te vermaken in de aanloop naar de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Wie niet?! Gelukkig is er genoeg te doen, mede dankzij de Halloween-sale in de Nintendo eShop. Bekijk nu welke games voor een prikkie op te pikken zijn.

The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 21

Het is spooky season en dus komen de sales met enge games weer tot leven. Zo ook bij Nintendo, want de Halloween-sale bevat menig game die ik nooit ga spelen. Wees er echter snel bij. De meeste aanbiedingen uit onderstaande lijst staan namelijk tot 1 november 2026 live.

GamePrijs vanPrijs voor
Resident Evil 7 biohazard Gold Edition€39,99€19,99
Vampire Survivors€4,99€3,74
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition€69,99€27,99
Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (loopt t/m 23-10)€39,99€0,99
Dead Cells€24,99€12,49
Castlevania Collections Bundle€57,99€34,79
Cult of the Lamb€24,99€9,99
ANIMAL WELL€24,49€17,14
Blue Prince€29,99€17,99
Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice (loopt t/m 23-10)€39,99€0,99

Oké, ze blijken dus niet allemaal even eng te zijn, maar het zijn wel lekkere aanbiedingen! Pik jij er een of meer op? Laat het weten in de comments!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2826 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden bewerkt

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice > staat dubbel in de lijst Rudy :P

Ter info

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Die Castlevania bundel wil ik wel graag kopen, maar ik zie ook dat hij in het verleden goedkoper is geweest. Dus even wachten nog maar dan, voorlopig toch niet echt tijd er voor.

0
Avatar Baroness
Baroness
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Leisure Suit Larry is dat een aan te raden spel ?
Voor 99 cent is dat gewoon een gratis spel voor iedereen.

0
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Oeeh 2x een eurootje voor Leisure Suit Larry.
Sorry Cheryl, een man heeft nou eenmaal behoeftes.​

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