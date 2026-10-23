Nintendo deelt korting uit tijdens Halloween-sale in eShop

Moeite om jezelf bezig te vermaken in de aanloop naar de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Wie niet?! Gelukkig is er genoeg te doen, mede dankzij de Halloween-sale in de Nintendo eShop. Bekijk nu welke games voor een prikkie op te pikken zijn.

Het is spooky season en dus komen de sales met enge games weer tot leven. Zo ook bij Nintendo, want de Halloween-sale bevat menig game die ik nooit ga spelen. Wees er echter snel bij. De meeste aanbiedingen uit onderstaande lijst staan namelijk tot 1 november 2026 live.

Game Prijs van Prijs voor Resident Evil 7 biohazard Gold Edition €39,99 €19,99 Vampire Survivors €4,99 €3,74 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition €69,99 €27,99 Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (loopt t/m 23-10) €39,99 €0,99 Dead Cells €24,99 €12,49 Castlevania Collections Bundle €57,99 €34,79 Cult of the Lamb €24,99 €9,99 ANIMAL WELL €24,49 €17,14 Blue Prince €29,99 €17,99 Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice (loopt t/m 23-10) €39,99 €0,99

Oké, ze blijken dus niet allemaal even eng te zijn, maar het zijn wel lekkere aanbiedingen! Pik jij er een of meer op? Laat het weten in de comments!