Cyberpunk 2077 krijgt gratis Cyberpunk: Edgerunners 2-update
Cyberpunk 2077 wordt voorzien van nieuwe content. Deze gratis update lanceert tegelijkertijd met Cyberpunk: Edgerunners 2 op Netflix en staat logischerwijs in het teken van de spin-offserie.
Cyberpunk: Edgerunners 2 verschijnt op 22 oktober 2026 exclusief op de streamingdienst Netflix. Toch kan CDPR het niet laten om de game die populariteit van het universum aanzwengelde te voorzien van een update. Het zou hierbij gaan om nieuwe items en features, maar ook content geïnspireerd op de anime. Helaas laat de ontwikkelaar nog niet weten wat we exact kunnen verwachten van de gratis contentupdate voor Cyberpunk 2077. Wel is door CD Projekt Red kenbaar gemaakt dat de update aanvankelijk beschikbaar is voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De Nintendo Switch 2-versie volgt op een later moment.
Mocht je echt niet kunnen wachten tot de release van de update, dan is het mogelijk om morgen alvast een voorproefje te krijgen. Op 21 oktober 2026 om 17:00 uur Nederlandse tijd gaat namelijk een Cyberpunk-livestream van start waarin CDPR onthult welke content voor de game komt te verschijnen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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