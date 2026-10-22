Cyberpunk 2077 Edgerunners 2-update brengt mods naar consoles
Cyberpunk 2077 wordt vandaag voorzien van update 2.5. Deze update staat volledig in het teken van Cyberpunk: Edgerunners 2, dat momenteel op Netflix komt te zien is. Mocht je denken dat deze update kleiner van schaal zou zijn, dan heb je het mis. De Cyberpunk 2077 Edgerunners 2-update is namelijk bijzonder groot! Zo introduceert de update mod-support, een nieuwe speelstijl en veel meer.
Reis wederom af naar Night City voor een nieuwe ervaring in Cyberpunk 2077. De Edgerunners 2-update gaat vandaag live en introduceert een flink aantal nieuwe onderdelen. Zo kun je van start met een gloednieuwe sidequest die dieper ingaat op de Edgerunners-lore. Uiteraard verschijnen er ook een aantal cosmetische items, maar significanter is de toevoeging van Glamdocs, een vijftal vendors die meer dan veertig cyberwarecustomisations aanbieden.
Deze omvangrijke update introduceert ook een gloednieuwe speelstijl waarin we wapens kunnen dual wielden. Een nieuwe speelstijl resulteert natuurlijk ook in een aantal additionele opties in de skill tree. Maar wacht, dat is nog niet alles. CDPR brengt ook het modpanel naar alle versies met crossplatformsupport. Tenminste, bijna alle versies, want de Nintendo Switch 2-spelers moeten helaas nog even wachten. Dankzij de toevoeging van het modpanel kunnen spelers, ongeacht het gebruikte device, gebruikmaken van mods indien deze worden ondersteunt op consoles!
Is dit voor jou reden genoeg om wederom terug te keren naar Cyberpunk 2077? Laat het weten in de comments! De Cyberpunk 2077 Edgerunners 2-update (2.5) is vanaf 22 oktober 2026 beschikbaar als gratis update voor de game.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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