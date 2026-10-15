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Zie wat op het spel staat in Cyberpunk: Edgerunners 2-trailer

Door Bram Noteboom
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De Netflix-exclusieve serie Cyberpunk: Edgerunners 2 wordt in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer. Ben jij klaar om weer in vuur en vlam te staan?

Cyberpunk: Edgerunners 2 brengt ons terug naar Night City, maar dan wel met een cast vol nieuwe gezichten. Volg de avonturen van Roman, Talia, D, King en meer frappante figuren, terwijl ze ondervinden hoe keihard het leven kan zijn in de wereld van Cyberpunk. De City of Dreams kan alleen dromen doen uitkomen voor de mensen die functioneren op het scherpst van de snede; anders kan het snel uitgroeien tot een nachtmerrie. Het maakt namelijk niet uit hoeveel vlees je vervangt door metaal; je kan niet wegrennen van je eigen geest. Check hieronder de nieuwe beelden in actie:

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Cyberpunk: Edgerunners 2 is te zien vanaf 20 oktober 2026 via Netflix.

Bron: CD Projekt Red / Netflix
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Winnaar
Cyberpunk 2077

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

10 december 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
54 minuten geleden

Eerste seizoen was echt gers!
Toch maar eens dat iptv installeren dan. Iemand nog tips en tricks voor dat?

0
Avatar BouBlok
BouBlok
lvl2 Journey Awaits!
1 uur geleden bewerkt

Ziet er vet uit! Seizoen 1 was heel erg goed, en tegelijkertijd hartverscheurend. Hopelijk komt het in de buurt van het eerste seizoen, dan is het al geslaagd.

0
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