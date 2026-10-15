Zie wat op het spel staat in Cyberpunk: Edgerunners 2-trailer

De Netflix-exclusieve serie Cyberpunk: Edgerunners 2 wordt in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer. Ben jij klaar om weer in vuur en vlam te staan?

Cyberpunk: Edgerunners 2 brengt ons terug naar Night City, maar dan wel met een cast vol nieuwe gezichten. Volg de avonturen van Roman, Talia, D, King en meer frappante figuren, terwijl ze ondervinden hoe keihard het leven kan zijn in de wereld van Cyberpunk. De City of Dreams kan alleen dromen doen uitkomen voor de mensen die functioneren op het scherpst van de snede; anders kan het snel uitgroeien tot een nachtmerrie. Het maakt namelijk niet uit hoeveel vlees je vervangt door metaal; je kan niet wegrennen van je eigen geest. Check hieronder de nieuwe beelden in actie:

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Cyberpunk: Edgerunners 2 is te zien vanaf 20 oktober 2026 via Netflix.