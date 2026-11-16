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Cyberpunk 2077 multiplayer mod CyberMP begint met open bèta

Door Dario Schmidt
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Na bijna zes jaar in ontwikkeling is de Cyberpunk 2077 multiplayer mod CyberMP eindelijk klaar voor de open bèta.

Als je ooit tijdens Cyberpunk 2077 dacht "dit zou nou eens leuk zijn met vrienden!" dan heb je nu eindelijk de optie. CyberMP is een mod die ervoor zorgt dat je met meerdere mensen kan spelen op een dedicated server. Een dedicated server betekent dat je, los van de game, ergens een server moet hebben draaien. Dit kan op je eigen pc zijn, op een ander apparaat in je huis of op een gehuurde server. Maar een dedicated server betekent ook dat mensen publieke servers hosten waar je samen met vrienden op kan spelen. Zo zullen er ook roleplay servers komen om je echt onder te dompelen in Night City.

De mod is niet bedoeld om samen met anderen de story missions van de game te spelen, maar focust in plaats daarvan op eigen gamemodi zoals racen of schietpartijen. Wel biedt de mod een uitgebreide Software Development Kit (SDK) om zelf je eigen gamemodi te schrijven. Iemand zou dus iets als 6v6 deathmatch toe kunnen voegen op hun eigen server. Ook heeft de mod EasyAntiCheat ingebouwd om alles eerlijk te laten verlopen. De makers van de mod zijn nog bezig met een in-game voicechat, dus de multiplayer ervaring wordt alsmaar sterker.

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Ben jij van plan om Night City onveilig te gaan maken met andere mensen?

Bron: CyberMP
Dario Schmidt
Dario Schmidt Trainee
Gemiddelde reviewscore: 3,0/5 1 review 4 artikelen geplaatst

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Packshot Cyberpunk 2077
Winnaar
Cyberpunk 2077

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

10 december 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl9 NPC 2.0
31 minuten geleden

Is dit dan ook het moment van de eerste cease and desist order van CD Projekt Red?😅

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