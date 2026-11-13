PC Gaming Show: Most Wanted onthult genomineerden voor 2026

De PC Gaming Show: Most Wanted staat weer voor de deur en dat betekent dat we binnenkort ontdekken naar welke pc-games het meest wordt uitgekeken. De organisatie heeft alvast de volledige kandidatenlijst bekendgemaakt, waaruit op 3 december de twintig meest veelbelovende aankomende games worden gekozen.

Waar de show voorgaande jaren nog een top 25 presenteerde, wordt de lijst dit jaar teruggebracht naar twintig games. Volgens organisator PC Gamer krijgen de geselecteerde titels hierdoor meer tijd om in de schijnwerpers te staan. De uiteindelijke ranglijst wordt samengesteld door The Council, een groep bestaande uit gamejournalisten, ontwikkelaars, streamers, bekende persoonlijkheden en andere mensen uit de game-industrie.

De kandidatenlijst bevat behoorlijk wat bekende namen. Zo maken onder andere The Witcher 4, Fable, Marvel's Blade, Haunted Chocolatier, Light No Fire en Alien: Isolation 2 kans op een plek in de top twintig. Ook Clockwork Revolution, Judas, State of Decay 3, Persona 6, Resident Evil Veronica, Final Fantasy VII Revelation en The Wolf Among Us 2 zijn genomineerd. Om de uiteindelijke top twintig te bepalen, beoordelen de leden van The Council de games op een schaal van één tot vijf. Daarbij wordt onder andere gekeken naar hoeveel leden op een titel stemmen. De kandidatenlijst is alfabetisch opgesteld, waardoor voorlopig nog geheim blijft welke twintig games uiteindelijk een plekje in de ranglijst bemachtigen.

De PC Gaming Show: Most Wanted vindt plaats op 3 december en wordt opnieuw gepresenteerd door Frankie Ward. Tijdens de uitzending wordt bekendgemaakt welke twintig aankomende pc-games volgens The Council het meeste naar wordt uitgekeken.