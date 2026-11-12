Bekijk hier een Quest van Fable in actie met gloednieuwe gameplay

XBOX bestaat 25 jaar en dat vieren we met kersverse gameplay van Fable. Een nieuwe Quest, genaamd 'Something in the Water', wordt vrijgegeven aan de hand van een uitgebreide gameplay-video.

De Quest biedt spelers nieuwe informatie aan op het gebied van het narratief. Het Britse dialoog vertelt ons meer over de antagonist die we treffen tijdens het verhaal van de role-playing game. Gedurende het filmpje banjert de 'Hero' door een vergiftigd en gemuteerd bos, waar de bomen zijn omgetoverd tot groteske flora en waar ze het moet opnemen tegen diverse monsters. Tegen het einde zien we de bron van de corruptie. In een sinistere (en vooral erg rode) grot gaan de doorgewinterde Fable-fans meer antwoorden voorgeschoteld krijgen, al blijft het natuurlijk een teaser én een cliffhanger waar je U tegen zegt. Neem het vooral zelf ook even door:

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Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.