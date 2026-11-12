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Bekijk hier een Quest van Fable in actie met gloednieuwe gameplay

Door Bram Noteboom
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XBOX bestaat 25 jaar en dat vieren we met kersverse gameplay van Fable. Een nieuwe Quest, genaamd 'Something in the Water', wordt vrijgegeven aan de hand van een uitgebreide gameplay-video.

De Quest biedt spelers nieuwe informatie aan op het gebied van het narratief. Het Britse dialoog vertelt ons meer over de antagonist die we treffen tijdens het verhaal van de role-playing game. Gedurende het filmpje banjert de 'Hero' door een vergiftigd en gemuteerd bos, waar de bomen zijn omgetoverd tot groteske flora en waar ze het moet opnemen tegen diverse monsters. Tegen het einde zien we de bron van de corruptie. In een sinistere (en vooral erg rode) grot gaan de doorgewinterde Fable-fans meer antwoorden voorgeschoteld krijgen, al blijft het natuurlijk een teaser én een cliffhanger waar je U tegen zegt. Neem het vooral zelf ook even door:

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Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Playground Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5843 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fable
Fable

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl12 Clout Farmer
12 minuten geleden

Super vet hoor, maar niet nu. Momenteel zijn er 3 games simpelweg gewoon TE groot en valt de rest in het niets. Gelukkig konden ze pas in februari, want tegen die tijd zijn we allemaal weer "normaal".

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