Fable's main story bevat twintig uur aan content

Fable is momenteel helemaal hot en happening. Ben je benieuwd hoe lang een playthrough duurt? De eerste details liggen inmiddels op straat.

Dit is gebeurd nadat het journalistieke platform Polygon een interview heeft geplaatst met de ontwikkelaars van Playground Games. De main story, oftewel het algemene verhaal van de game, gaat spelers ongeveer twintig uur kosten. Schiet je hierdoor in de stress en denk je bij jezelf 'is dat alles'? Geen nood, want het gaat echt alleen maar over het hoofdverhaal. Playground Games geeft daarnaast namelijk aan dat er ook ongeveer twintig uur aan unieke sidequest-content te vinden is in de aankomende actie-RPG. Maar de spelers die simpelweg willen bestaan in de sprookjesachtige wereld van Fable kunnen dat in principe 'voor eeuwig' doen.

Check hier onze gamescom 2026 Fable-preview. Benieuwd naar de combat van Fable? Ook daar hebben we een extra bericht aan besteed.

Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.