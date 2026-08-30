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gamescom 2026

Fable's main story bevat twintig uur aan content

Door Bram Noteboom
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Fable is momenteel helemaal hot en happening. Ben je benieuwd hoe lang een playthrough duurt? De eerste details liggen inmiddels op straat.

Dit is gebeurd nadat het journalistieke platform Polygon een interview heeft geplaatst met de ontwikkelaars van Playground Games. De main story, oftewel het algemene verhaal van de game, gaat spelers ongeveer twintig uur kosten. Schiet je hierdoor in de stress en denk je bij jezelf 'is dat alles'? Geen nood, want het gaat echt alleen maar over het hoofdverhaal. Playground Games geeft daarnaast namelijk aan dat er ook ongeveer twintig uur aan unieke sidequest-content te vinden is in de aankomende actie-RPG. Maar de spelers die simpelweg willen bestaan in de sprookjesachtige wereld van Fable kunnen dat in principe 'voor eeuwig' doen.

Check hier onze gamescom 2026 Fable-preview. Benieuwd naar de combat van Fable? Ook daar hebben we een extra bericht aan besteed.

Fable 2026 main story verhaal

Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Polygon
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5376 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fable
Fable

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
26 minuten geleden

Een game is toch al gauw gemiddeld 80 euro, dan vind ik de speelduur best wel aan de korte kant. Geen good/evil progression zoals in de eerste Fables. En dat in een tijd dat je bijna doodgegooid wordt met action-fantasy RPG’s die best ook op elkaar lijken. Ik weet het nog niet. Springt er bij mij nog biet voldoende uit om echt bijzonder te zijn.

0
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl5 Thread Hunter
44 minuten geleden

Wat fijn dit! 40-50u lijkt me prima tijdverdrijf voor alle content.

0
Avatar Gonads
Gonads
lvl8 Achievement Hunter
58 minuten geleden

Grappig om te lezen dat aardig wat mensen hier ook liever (net zoals ikzelf) kortere games willen 😁

0
Avatar Le_Nutz
Le_Nutz
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Lijkt me wel heel tof. Heb nog nooit een Fable gespeeld maar ik vind de wereld er zo mooi uitzien, betoverend haast. Alsof je je in een sprookje waant.

Overigens is de game al te koop zie ik onder de afbeelding staan: sinds 23 februari 2026 al! 😏

0
Avatar Anita
Anita
Gameliner
1 uur geleden

Twintig uur aan hoofdverhaal en twintig uur extra's vind ik nogal tegenvallen. Voeg daar nog aan toe wat we hebben gezien in de combat trailer en mijn interesse daalt aanzienlijk.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 uur geleden

Ik hou nog steeds een beetje een slag om daar met deze game. Deze Studio heeft nog nooit een RPG gemaakt, dat maakt me toch een beetje huiverig.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Kijk, nu krijg ik er zelfs interesse in aangezien ik no way van die 200 uur durende RPG's wil spelen.

Los van GTA 6, doe mij maar games die 10 tot 30 uur duren.

1
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Niet slecht, heb liever een goede campaign van 20 uur dan een campaign vol met filler...

1
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