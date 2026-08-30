Fable's main story bevat twintig uur aan content
Fable is momenteel helemaal hot en happening. Ben je benieuwd hoe lang een playthrough duurt? De eerste details liggen inmiddels op straat.
Dit is gebeurd nadat het journalistieke platform Polygon een interview heeft geplaatst met de ontwikkelaars van Playground Games. De main story, oftewel het algemene verhaal van de game, gaat spelers ongeveer twintig uur kosten. Schiet je hierdoor in de stress en denk je bij jezelf 'is dat alles'? Geen nood, want het gaat echt alleen maar over het hoofdverhaal. Playground Games geeft daarnaast namelijk aan dat er ook ongeveer twintig uur aan unieke sidequest-content te vinden is in de aankomende actie-RPG. Maar de spelers die simpelweg willen bestaan in de sprookjesachtige wereld van Fable kunnen dat in principe 'voor eeuwig' doen.
Check hier onze gamescom 2026 Fable-preview. Benieuwd naar de combat van Fable? Ook daar hebben we een extra bericht aan besteed.
Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Een game is toch al gauw gemiddeld 80 euro, dan vind ik de speelduur best wel aan de korte kant. Geen good/evil progression zoals in de eerste Fables. En dat in een tijd dat je bijna doodgegooid wordt met action-fantasy RPG’s die best ook op elkaar lijken. Ik weet het nog niet. Springt er bij mij nog biet voldoende uit om echt bijzonder te zijn.
Wat fijn dit! 40-50u lijkt me prima tijdverdrijf voor alle content.
Grappig om te lezen dat aardig wat mensen hier ook liever (net zoals ikzelf) kortere games willen 😁
Lijkt me wel heel tof. Heb nog nooit een Fable gespeeld maar ik vind de wereld er zo mooi uitzien, betoverend haast. Alsof je je in een sprookje waant.
Overigens is de game al te koop zie ik onder de afbeelding staan: sinds 23 februari 2026 al! 😏
Twintig uur aan hoofdverhaal en twintig uur extra's vind ik nogal tegenvallen. Voeg daar nog aan toe wat we hebben gezien in de combat trailer en mijn interesse daalt aanzienlijk.
Ik hou nog steeds een beetje een slag om daar met deze game. Deze Studio heeft nog nooit een RPG gemaakt, dat maakt me toch een beetje huiverig.
Kijk, nu krijg ik er zelfs interesse in aangezien ik no way van die 200 uur durende RPG's wil spelen.
Los van GTA 6, doe mij maar games die 10 tot 30 uur duren.
Niet slecht, heb liever een goede campaign van 20 uur dan een campaign vol met filler...