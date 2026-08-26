Fable-trailer neemt ons mee op een quest door Bowerstone

Fable heeft tijdens de gamescom een nieuwe trailer ontvangen. Werp een blik op een van de vele quests die de game te bieden heeft en proef alvast de sfeer van de stad Bowerstone.

In een uitgebreide gameplaydemo volgen we de protagonist door het bruisende Bowerstone, waar we een voorproefje krijgen van de quests die Fable te bieden heeft. Uit de nieuwe beelden en het commentaar van de ontwikkelaar wordt duidelijk dat er op iedere hoek van de straat wel iets te doen is en dat spelers de vrijheid krijgen om hun eigen pad te bewandelen. Tijdens de quest die de ontwikkelaar met ons deelt, gaan we in gesprek met verschillende NPC's, nemen we het op tegen meerdere vijanden en wordt duidelijk dat onze keuzes invloed zullen hebben op het verloop van het verhaal. Check de trailer hieronder.

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Fable is vanaf 23 februari 2027 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.