Fable-trailer neemt ons mee op een quest door Bowerstone
Fable heeft tijdens de gamescom een nieuwe trailer ontvangen. Werp een blik op een van de vele quests die de game te bieden heeft en proef alvast de sfeer van de stad Bowerstone.
In een uitgebreide gameplaydemo volgen we de protagonist door het bruisende Bowerstone, waar we een voorproefje krijgen van de quests die Fable te bieden heeft. Uit de nieuwe beelden en het commentaar van de ontwikkelaar wordt duidelijk dat er op iedere hoek van de straat wel iets te doen is en dat spelers de vrijheid krijgen om hun eigen pad te bewandelen. Tijdens de quest die de ontwikkelaar met ons deelt, gaan we in gesprek met verschillende NPC's, nemen we het op tegen meerdere vijanden en wordt duidelijk dat onze keuzes invloed zullen hebben op het verloop van het verhaal. Check de trailer hieronder.
Fable is vanaf 23 februari 2027 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Jammer alleen dat het weergegeven wordt op een pc in ultra settings. Ga er maar vanuit dat dit een pc-opstelling is die weinig kunnen betalen. Laat deze game dan zien op een XBOX series X.
Ziet er goed uit, hopelijk is de pro versie ook zo gelikt