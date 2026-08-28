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gamescom 2026

Zo ziet de combat in Fable eruit

Door Patrick Lamers
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Na de trailer die eerder deze week verscheen is er nu nog een nieuwe trailer gedropt van Fable waarbij de combat prominent getoond wordt. Dit gebeurt middels een trailer die ruim een kwartier van je tijd in beslag neemt.

Begin volgend jaar komt Fable terug en er wordt steeds meer informatie gedeeld over de game. Van de week werd al uitgebreid stilgestaan bij een quest en in deze nieuwe trailer is het de beurt aan de combat. Te zien is hoe er tijdens een quest gebruik wordt gemaakt van de verschillende mogelijkheden die de combat te bieden heeft. Zo kun je gebruikmaken van je pijl en boog om van een afstandje schade toe te richten, magische spreuken afvuren of je tegenstanders te lijf gaan met je melee-wapen. Dit alles kun je overigens ook combineren en onderstaande trailer toont dat dit op een vrij vlotte en vloeiende manier gebeurt.

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Fable staat gepland voor een release op 23 februari 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Bram is deze week nog aan de slag geweest met de game. Lees hier zijn preview van Fable.

Bron: XBOX
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2964 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Fable
Fable

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Game ziet er overall goed uit, maar de combat ziet naar mijn mening maar mehish uit.

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