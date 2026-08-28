Zo ziet de combat in Fable eruit

Na de trailer die eerder deze week verscheen is er nu nog een nieuwe trailer gedropt van Fable waarbij de combat prominent getoond wordt. Dit gebeurt middels een trailer die ruim een kwartier van je tijd in beslag neemt.

Begin volgend jaar komt Fable terug en er wordt steeds meer informatie gedeeld over de game. Van de week werd al uitgebreid stilgestaan bij een quest en in deze nieuwe trailer is het de beurt aan de combat. Te zien is hoe er tijdens een quest gebruik wordt gemaakt van de verschillende mogelijkheden die de combat te bieden heeft. Zo kun je gebruikmaken van je pijl en boog om van een afstandje schade toe te richten, magische spreuken afvuren of je tegenstanders te lijf gaan met je melee-wapen. Dit alles kun je overigens ook combineren en onderstaande trailer toont dat dit op een vrij vlotte en vloeiende manier gebeurt.

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Fable staat gepland voor een release op 23 februari 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Bram is deze week nog aan de slag geweest met de game. Lees hier zijn preview van Fable.