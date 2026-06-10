Bekijk hier 30 minuten aan magische Fable-gameplay

Playground Games heeft via YouTube een meer dan 30 minuten durende gameplay-demo van Fable uitgebracht. Check hier de gameplay!

Een aantal thema's staan centraal in de onderstaande gameplay, maar ze komen op hetzelfde neer: wat voor held(in) word jij? Nee, we hebben het dan niet over het slachten van monsters en het redden van de wereld. Dat komt later. Om te beginnen kijken we naar het leven dat je kan leiden in Albion. Je actie hebben consequenties. Wanneer je goede daden verricht, ontvang je een lokaal sterke reputatie. De inwoners van de desbetreffende dorpjes mogen je graag en dat kan handig zijn in de onderhandelingen. Echter, wanneer je je misdraagt, onthouden ze dat ook. Dus wees voorzichtig: een negatief imago kan je duur komen te staan.

Albion zit bomvol met NPC's die allemaal hun eigen persoonlijkheden, beroepen en gedragingen hebben. Het is aan jou om de juiste dingen te zeggen, te doen en uit te stralen. Tenzij je houdt van een gezonde dosis chaos. Dan moet je dat vooral niet doen. Hoe je het ook wendt of keert: de nuance is goed aanwezig en dient als een evolutie op het iconische Good vs. Evil-systeem uit de originele games. Neem lekker de tijd en geniet van de onderstaande gameplay-demo!

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Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.