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Bekijk hier 30 minuten aan magische Fable-gameplay

Door Bram Noteboom

Playground Games heeft via YouTube een meer dan 30 minuten durende gameplay-demo van Fable uitgebracht. Check hier de gameplay!

Een aantal thema's staan centraal in de onderstaande gameplay, maar ze komen op hetzelfde neer: wat voor held(in) word jij? Nee, we hebben het dan niet over het slachten van monsters en het redden van de wereld. Dat komt later. Om te beginnen kijken we naar het leven dat je kan leiden in Albion. Je actie hebben consequenties. Wanneer je goede daden verricht, ontvang je een lokaal sterke reputatie. De inwoners van de desbetreffende dorpjes mogen je graag en dat kan handig zijn in de onderhandelingen. Echter, wanneer je je misdraagt, onthouden ze dat ook. Dus wees voorzichtig: een negatief imago kan je duur komen te staan.

Albion zit bomvol met NPC's die allemaal hun eigen persoonlijkheden, beroepen en gedragingen hebben. Het is aan jou om de juiste dingen te zeggen, te doen en uit te stralen. Tenzij je houdt van een gezonde dosis chaos. Dan moet je dat vooral niet doen. Hoe je het ook wendt of keert: de nuance is goed aanwezig en dient als een evolutie op het iconische Good vs. Evil-systeem uit de originele games. Neem lekker de tijd en geniet van de onderstaande gameplay-demo!

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Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Playground Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fable
Fable

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 14:01

Ik heb toendertijd de eerste fable uitgespeeld. Volgens mij was het wel vermakelijk, al staat me er nog maar weinig van bij.
Hebben je keuzes ook echt invloed op de uitkomst van het verhaal straks?

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 22:15

Zoals iedereen zegt lip sync is zo ongeveer niveau PS2.
Maar de rest van de game ziet er schitterend uit.

Dit is er een om in de gaten te houden. Hopelijk geen problemen dat ik de eerdere Fable games niet ken.

0
Avatar Roorie
Roorie
lvl1 Press Start
3 weken geleden om 22:07 bewerkt

"Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S."

Helaas zat ik dan al te spelen as we speak :p

2
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 19:14

Grafisch ziet er echt fantastisch uit. Ja de lipsync als ze dat nog goed krijgen dan wordt dit echt een top game. Dan heb ik een Xbox en dan lekker met gamepass op mijn verjaardag checken heb dan ook nog vakantie dus alle tijd voor Fable.

1
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
3 weken geleden om 19:11

Ziet er mooi uit hoor, kan het mis hebben maar in alle vorige teasers/trailers was er toch zo’n lelijk hoofdpersonage te zien, die hebben ze aangepast dan zeker?!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 18:56

Wat is dit voor lipsynchronisatie? Alles ziet er geweldig uit, maar het zal wel heel moeilijk zijn om te immersen als dit het eindresultaat is voor de lipsynchronisatie. Hopelijk lossen ze dat op!

En wat is dat voor billen physics op 16:39? Haha xD Damnnnnn!

Tot slot: De beelden zijn verbluffend op 1:00... maar de gevechten aan het einde van de trailer lijken dan weer een beetje kort te komen. Het heeft meer impact/bloed/iets nodig om het er gruwelijker uit te laten zien. Hoe dan ook, ik ga hem zeker spelen op dag 1. Ziet er fantastisch uit!

4
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 18:55

Dit zit er.... Bruuut uit!! Heb hier echt zin !!! Tot die tijd hou ik het wel met Gears vol.

1
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 18:51 bewerkt

Wellicht heb ik dit in al het nieuws gemist, credits voor gameliner.nl!, wat hebben jullie de afgelopen dagen veel nieuws geplaatst en gevolgd, maar is dit de Fable waar iedereen al lang op wacht? Of is dit een remake/remaster van deel 1?

1
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