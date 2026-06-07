Playground Games toont nieuwe releasedatum van Fable
Ondanks het feit dat Fable recentelijk werd uitgesteld, is Playground Games aanwezig tijdens de XBOX Games Showcase 2026 om een nieuwe trailer te tonen.
Ja, het verhaal van Fable is eentje die niet altijd goed uitpakte voor de fans. Na de reveal in 2020 (waar blijft de tijd) is de Britse RPG nog altijd niet uitgekomen. Dit jaar komt Fable ook niet meer te verschijnen; de concurrentie met GTA 6 wordt niet aangegaan. Daarentegen kunnen fans nu wel rekenen op een releasewindow van februari 2027. Tijdens de XBOX Games Showcase werd deze datum nog maar eens benadrukt en dat deed men gepaard met een nieuwe fantasierijke trailer.
In het verse beeldmateriaal zagen we de elementen waar de Fable-serie bekend om is geworden: Britse humor, creatieve gameplay en schone visuals. Of je nou een simpele held wilt worden of een huisjesmelker met vijf verschillende gezinnen om te onderhouden: Fable is niet alleen doorsnee RPG, maar ook eentje met de nodige unieke systemen. Echter, de trailer toont ons ook een andere kant van de game. De antagonist Isabel 'Hero of Wraithmarsh' staat centraal en zij toont een donkere kant. Elke keuze die je maakt is cruciaal voor je reputatie en happy endings zijn alles behalve gegarandeerd.
Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ongelooflijk vet. Nog een game waar ik echt niet op kan wachten!! Aangezien ik mijn pc ga upgraden, kijk ik er naar uit deze pracht en praal te projecteren op mijn aankomende computer, haha! :]
Haha ik keek inderdaad met mijn neus. Maar hij komt uit op een hele feestelijke dag namelijk de dag dat ik 40 jaar wordt haha
Ik vond dit een goede trailer, wel jammer dat de release nu zo dicht op P4R zit.