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Playground Games toont nieuwe releasedatum van Fable

Door Bram Noteboom

Ondanks het feit dat Fable recentelijk werd uitgesteld, is Playground Games aanwezig tijdens de XBOX Games Showcase 2026 om een nieuwe trailer te tonen.

Ja, het verhaal van Fable is eentje die niet altijd goed uitpakte voor de fans. Na de reveal in 2020 (waar blijft de tijd) is de Britse RPG nog altijd niet uitgekomen. Dit jaar komt Fable ook niet meer te verschijnen; de concurrentie met GTA 6 wordt niet aangegaan. Daarentegen kunnen fans nu wel rekenen op een releasewindow van februari 2027. Tijdens de XBOX Games Showcase werd deze datum nog maar eens benadrukt en dat deed men gepaard met een nieuwe fantasierijke trailer.

In het verse beeldmateriaal zagen we de elementen waar de Fable-serie bekend om is geworden: Britse humor, creatieve gameplay en schone visuals. Of je nou een simpele held wilt worden of een huisjesmelker met vijf verschillende gezinnen om te onderhouden: Fable is niet alleen doorsnee RPG, maar ook eentje met de nodige unieke systemen. Echter, de trailer toont ons ook een andere kant van de game. De antagonist Isabel 'Hero of Wraithmarsh' staat centraal en zij toont een donkere kant. Elke keuze die je maakt is cruciaal voor je reputatie en happy endings zijn alles behalve gegarandeerd.

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Fable is beschikbaar vanaf 23 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: XBOX Games Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fable
Fable

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:21

Ongelooflijk vet. Nog een game waar ik echt niet op kan wachten!! Aangezien ik mijn pc ga upgraden, kijk ik er naar uit deze pracht en praal te projecteren op mijn aankomende computer, haha! :]

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 08:24

Haha ik keek inderdaad met mijn neus. Maar hij komt uit op een hele feestelijke dag namelijk de dag dat ik 40 jaar wordt haha

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 21:48

Ik vond dit een goede trailer, wel jammer dat de release nu zo dicht op P4R zit.

0
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