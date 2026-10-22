Fable laat van zich horen met de soundtrack van Bowerstone

Zoek je iets om naar te luisteren op deze druilerige donderdag? Doe dan maar de koptelefoon op en luister naar de eigenaardige soundtrack van Fable's Bowerstone.

Bowerstone is het epicentrum van Fable's Albion. De bruisende stad biedt onderdak voor een groot aantal eigenaardige inwoners, verkopers en natuurlijk royalty. Om het wachten op de release in 2027 wat te verzachten, heeft Playground Games nu het Bowerstone-nummer vrijgegeven, waardoor we alvast een muzikale introductie van Albions kloppende hart krijgen. Het nummer is gecomponeerd door Jacob Shea, een componist die onder andere heeft gewerkt aan Gears of War: Judgment, Call of Duty en de Planet Earth-documentaires.

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Fable verschijnt op 23 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.