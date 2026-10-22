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Fable laat van zich horen met de soundtrack van Bowerstone

Door Rudy Wijnberg
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Zoek je iets om naar te luisteren op deze druilerige donderdag? Doe dan maar de koptelefoon op en luister naar de eigenaardige soundtrack van Fable's Bowerstone.

Bowerstone is het epicentrum van Fable's Albion. De bruisende stad biedt onderdak voor een groot aantal eigenaardige inwoners, verkopers en natuurlijk royalty. Om het wachten op de release in 2027 wat te verzachten, heeft Playground Games nu het Bowerstone-nummer vrijgegeven, waardoor we alvast een muzikale introductie van Albions kloppende hart krijgen. Het nummer is gecomponeerd door Jacob Shea, een componist die onder andere heeft gewerkt aan Gears of War: Judgment, Call of Duty en de Planet Earth-documentaires.

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Fable verschijnt op 23 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Playground Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2820 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Fable
Fable

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Beter verkloten ze dit niet!

0
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden

Ik vind dit een fablelous soundtrack

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Ik heb zoveel zin in deze game

0
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