Gerucht: Resident Evil Veronica intern uitgesteld wegens feedback op Requiem

Resident Evil Veronica staat op de planning voor 2027, maar waar blijven de trailers? Het nieuwste gerucht maakt de tongen los en het is niemand minder dan de insider 'Dusk Golem' die via social media een aantal theorieën deelt.

Resident Evil Veronica, de remake van Code Veronica, stond aanvankelijk op het schema voor het eerste kwartaal van 2027. Deze deadline wordt niet meer gehaald, aldus Dusk Golem. Hij heeft van diverse bronnen te horen gekregen dat de Japanse ontwikkelaar momenteel in de crunch mode staat om nog veel aan te passen. Capcom is namelijk bezig de feedback die heeft ontvangen na de launch van Resident Evil Requiem te implementeren. Dit is tegelijkertijd ook de reden dat de verhalende expansie voor de nieuwste Resident Evil-game langer op zich laat wachten dan van tevoren werd gedacht. Er wordt vooral gesleuteld aan 'medium-small issues'. Op het eerste gezicht klinkt dit misschien een tikje vreemd, aangezien Resident Evil Requiem kon rekenen op een fantastische receptie van zowel de pers als het gamende publiek, maar volgens Dusk Golem wil Capcom zichzelf pushen om elke keer weer een nóg betere titel af te leveren.

Resident Evil Veronica staat vooralsnog op de planning voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2 en dient in 2027 te verschijnen.