De release van Warhammer 40,000: Dawn of War IV komt langzaam dichterbij en KING Art geeft spelers alvast toegang tot de Painter Demo. Geen zorgen: men publiceert meteen een video erbij ter instructie.

Fans van de Warhammer-universums weten hoe belangrijk het is: een likje verf toepassen aan je grijze 'pile of shame'. Ook in Warhammer 40,000: Dawn of War IV krijg je de mogelijkheid om de digitale kwast op te pakken en een persoonlijk tintje toe te passen aan de vier verschillende facties die beschikbaar zijn in de RTS-game. Vrijwel alles kan aangepast worden, van het pantser tot de wapens, en het gaat verder dan simpelweg een kleur toepassen. Denk aan opties, zoals metaalsoort, slijtage, contrast en nog vele andere keuzes. Als kers op de taart worden jouw creaties opgeslagen, kun je ze delen met andere spelers, en op launch kan je jouw ontwerpen naar de volledige game overzetten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc.