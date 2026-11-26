De stemmen zijn geteld en het resultaat is glashelder. De vakbondsvorming binnen Rockstar Games gaat voorlopig niet gebeuren.

Maar liefst 75 procent van het personeelsbestand bij de maker achter Grand Theft Auto VI stemde tegen de vakbondsvorming, tegenover de logische 25 procent die zich wel in het plan konden vinden. De IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain) bevestigt het nieuws. De personeelsleden hadden van 12 tot en met 26 november 2026 de tijd om te stemmen; gelijktijdig met de release van GTA VI. De Rockstar Game Workers Union claimt zich niet uit het veld te laten slaan door de uitslag en blijft werken om 'het vertrouwen van de medewerkers te winnen'.

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Erkenning van de vakbond had geleid tot collectief zeggenschap en onderhandelingskracht voor salaris, overuren, bonussen, verlof, pensioenen, en de gevolgen van AI en ontslagen. Rockstar-medewerkers mogen alsnog afspraken maken met de vakbond, al hoeft het management nu niet per se verplicht aanwezig te zijn bij meetings. Waarom men voor of tegen de vakbondsvorming is, is momenteel nog niet bekend, al kan het zomaar zijn dat er de komende dagen meerdere verhalen naar buiten worden gebracht.

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