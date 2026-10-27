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Rockstar-medewerkers stemmen over erkenning vakbond tijdens GTA VI-launch

Door Bram Noteboom
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De Independent Workers Union of Great Britain komt met een grote update over de zaak tussen Rockstar Games en de vakbond. Medewerkers van Rockstar die aan Grand Theft Auto VI werken, gaan stemmen over de erkenning van de vakbond op hetzelfde moment dat de launch van de game plaatsvindt.

Van 12 tot en met 26 november 2026 wordt de personeelsstemming gehouden. Als de vakbond die stemming wint, wordt de Rockstar Game Workers Union de grootste erkende vakbond in de Britse gamesector ooit. Werknemers geloven dat een overwinning bij Rockstar een belangrijke doorbraak zou betekenen en vakbondsinitiatieven in de rest van de industrie kan stimuleren. Al sinds afgelopen juli zijn vakbondmedewerkers in gesprek met managementleden van Rockstar Games wegens de vermeende ontslagen die, volgens hen, onterecht zijn gevallen. Op 30 oktober 2025 werden zonder waarschuwing 31 leden van de IWGB ontslagen en dit zorgde voor veel onrust binnen de industrie. De massaontslagen leidden tot internationale protesten en waren voor de IWGB aanleiding om juridische stappen tegen Rockstar te ondernemen wegens vermeende vakbondsonderdrukking. De einduitspraken in deze arbeidsrechtzaak vinden plaats op 17 en 18 november 2026, oftewel gelijktijdig met de stemming over de erkenning van de vakbond én enkele dagen voordat GTA VI wordt uitgebracht.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Jason Schreier (Bloomberg)
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5750 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Amerika is zo’n debiel land

2
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Goh waar zouden die nou toch voor gaan stemmen…. 😂

0
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