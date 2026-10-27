Rockstar-medewerkers stemmen over erkenning vakbond tijdens GTA VI-launch

De Independent Workers Union of Great Britain komt met een grote update over de zaak tussen Rockstar Games en de vakbond. Medewerkers van Rockstar die aan Grand Theft Auto VI werken, gaan stemmen over de erkenning van de vakbond op hetzelfde moment dat de launch van de game plaatsvindt.

Van 12 tot en met 26 november 2026 wordt de personeelsstemming gehouden. Als de vakbond die stemming wint, wordt de Rockstar Game Workers Union de grootste erkende vakbond in de Britse gamesector ooit. Werknemers geloven dat een overwinning bij Rockstar een belangrijke doorbraak zou betekenen en vakbondsinitiatieven in de rest van de industrie kan stimuleren. Al sinds afgelopen juli zijn vakbondmedewerkers in gesprek met managementleden van Rockstar Games wegens de vermeende ontslagen die, volgens hen, onterecht zijn gevallen. Op 30 oktober 2025 werden zonder waarschuwing 31 leden van de IWGB ontslagen en dit zorgde voor veel onrust binnen de industrie. De massaontslagen leidden tot internationale protesten en waren voor de IWGB aanleiding om juridische stappen tegen Rockstar te ondernemen wegens vermeende vakbondsonderdrukking. De einduitspraken in deze arbeidsrechtzaak vinden plaats op 17 en 18 november 2026, oftewel gelijktijdig met de stemming over de erkenning van de vakbond én enkele dagen voordat GTA VI wordt uitgebracht.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.