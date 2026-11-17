Volg live de bekendmaking van The Game Awards nominaties
Kijk live mee naar de bekendmaking van de genomineerden voor The Game Awards. Geoff Keighley en consorten maken vandaag bekend welke games er meedingen in alle categorieën om de felbegeerde prijzen.
Over een kleine maand dan is het zover. Dat vindt het jaarlijkse The Game Awards plaats in The Peacock Theatre in Los Angeles en wij zijn er tegen die tijd ook live bij. Als onderdeel van de jury van The Game Awards hebben wij de afgelopen periode samen met een hele hoop andere outlets onze voorkeuren ingediend voor de diverse categorieën. Vandaag wordt bekendgemaakt welke games kans maken op de awards in de verschillende categorieën. Via onderstaande stream kun je live meekijken naar de bekendmaking.
The Game Awards vindt plaats op 10 december 2026 om 01:30 tot 05:00 uur en is live te volgen via YouTube en Twitch
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Zijn toch bekend
Zelda Ocarina of Time remake
Gta 6
Phantom Blade zero
007 first Light
Control resosant
Resident Evil 9 Requiem.
4 van die games uitgespeeld 1 nog mee bezig en eentje is nog niet uit.
Voor mij persoonlijk onder voorbehoud van gta 6 is het voor mij Re9 Requiem.
Maar denk dat het gaat tussen gta 6 en Zelda.
007, pokemon, SW galactic racer, zero company en Zelda , Mouse, heb ik of ben ik met volle teugen en plezier aan het spelen. Over de rest kan ik niet beoordelen. MW4 verdiend in mijn opzicht geen award Story mega vet maar MP doet weinig nieuws. En ik mis Rocket League 😀
Ook Screamer die leuk en vernieuwend is, is voor mij geen best racing game, dat is toch Star Wars galactic racing voor mij.
Final Fantasy: Resonance en Onimusha: Way Of The Sword helaas allebei maar één nominatie. Die gunde ik er toch wel wat meer. Wel vond ik het wel leuk om te zien dat No Man's Sky na tien jaar nog steeds twee keer genomineerd is. Ik speel het zelf niet, maar dat blijft toch wel het spel met de beste redemption story.
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