Kijk live mee naar de bekendmaking van de genomineerden voor The Game Awards. Geoff Keighley en consorten maken vandaag bekend welke games er meedingen in alle categorieën om de felbegeerde prijzen.

Over een kleine maand dan is het zover. Dat vindt het jaarlijkse The Game Awards plaats in The Peacock Theatre in Los Angeles en wij zijn er tegen die tijd ook live bij. Als onderdeel van de jury van The Game Awards hebben wij de afgelopen periode samen met een hele hoop andere outlets onze voorkeuren ingediend voor de diverse categorieën. Vandaag wordt bekendgemaakt welke games kans maken op de awards in de verschillende categorieën. Via onderstaande stream kun je live meekijken naar de bekendmaking.

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The Game Awards vindt plaats op 10 december 2026 om 01:30 tot 05:00 uur en is live te volgen via YouTube en Twitch