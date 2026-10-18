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Gameliner in jury van The Game Awards

Door Patrick Lamers
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Over twee maanden vindt het jaarlijkse The Game Awards plaats en de organisatie van The Game Awards heeft nu officieel de outlets bekendgemaakt die in de jury zitten. Een van de outlets komt je wellicht bekend voor, want ook Gameliner mag zich dit jaar rekenen tot de jury van The Game Awards.

Ieder jaar wordt er voor The Game Awards een jury samengesteld die bestaat uit verschillende outlets van over de hele wereld. Waar voorheen de jury voornamelijk bestond uit Amerikaanse outlets, wordt er nu steeds meer plaats ingeruimd voor internationale media. Met nog een kleine twee maanden te gaan totdat The Game Awards plaatsvindt in het Peacock Theatre in Los Angeles heeft de organisatie op haar website nu bekendgemaakt welke outlets zich tot de jury mogen rekenen.

De Benelux brengt dit jaar slechts vier outlets voort die onderdeel uitmaken van de jury van The Game Awards. Dat zijn Het Nieuwsblad uit België en XGN, id en Gameliner uit Nederland. In totaal bestaat de jury uit ruim honderd outlets wereldwijd. Waar de Amerikaanse outlets in de loop der jaren steeds minder worden, valt het op dat de delegatie van Brazilië behoorlijk groot is. Halverwege november worden de genomineerde games per categorie bekendgemaakt.

The Game Awards jury Gameliner

The Game Awards vindt plaats op 10 december 2026 van 01:30 tot 05:00 uur en is live te volgen via YouTube en Twitch.

Bron: The Game Awards
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 190 reviews 3072 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
zojuist

Ben wel weer benieuwd naar de game awards. Vorige jaar wonnen in elke categorie de terechte games.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
6 minuten geleden

Gefeliciteerd 🎉

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
13 minuten geleden

Gefeliciteerd maak wel de juiste keuzes 😋

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
17 minuten geleden

Gefeliciteerd

0
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