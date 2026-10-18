Gameliner in jury van The Game Awards

Over twee maanden vindt het jaarlijkse The Game Awards plaats en de organisatie van The Game Awards heeft nu officieel de outlets bekendgemaakt die in de jury zitten. Een van de outlets komt je wellicht bekend voor, want ook Gameliner mag zich dit jaar rekenen tot de jury van The Game Awards.

Ieder jaar wordt er voor The Game Awards een jury samengesteld die bestaat uit verschillende outlets van over de hele wereld. Waar voorheen de jury voornamelijk bestond uit Amerikaanse outlets, wordt er nu steeds meer plaats ingeruimd voor internationale media. Met nog een kleine twee maanden te gaan totdat The Game Awards plaatsvindt in het Peacock Theatre in Los Angeles heeft de organisatie op haar website nu bekendgemaakt welke outlets zich tot de jury mogen rekenen.

De Benelux brengt dit jaar slechts vier outlets voort die onderdeel uitmaken van de jury van The Game Awards. Dat zijn Het Nieuwsblad uit België en XGN, id en Gameliner uit Nederland. In totaal bestaat de jury uit ruim honderd outlets wereldwijd. Waar de Amerikaanse outlets in de loop der jaren steeds minder worden, valt het op dat de delegatie van Brazilië behoorlijk groot is. Halverwege november worden de genomineerde games per categorie bekendgemaakt.

The Game Awards vindt plaats op 10 december 2026 van 01:30 tot 05:00 uur en is live te volgen via YouTube en Twitch.