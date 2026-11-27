Surviving Mars: Relaunched krijgt op 9 december 2026 een nieuwe uitbreiding, waar je robots kan gebruiken om je kolonisatie van mars sneller en makkelijker te laten verlopen. Hieronder vind je meer info over de nieuwe trailer.

Als je het ooit zat raakt hoeveel invloed AI tegenwoordig heeft op onze levens, dan kan je de rollen eens een keer omdraaien in deze nieuwe uitbreiding voor de Surviving Mars-remaster. De trailer van Machine Utopia begint met een prachtig dansende robot, waar de toon van de DLC al een beetje gezet wordt. Daarna laten ze allerlei manieren zien waarop je de verschillende robots in kan zetten om Mars te overleven; dat is nou eenmaal het doel van de game. Bouwen, raffineren en terraformen, waarom zou je het zelf doen als je ook gewoon robots aan het werk kan stellen? En aangezien het robots zijn, kan je het ook nog eens allemaal automatiseren à la Factorio, maar dan met wat minder diepgang. Zie hieronder hoe Machine Utopia in z'n werking gaat:

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Surviving Mars: Relaunched is beschikbaar voor de pc en consoles.