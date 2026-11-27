Terraria's nieuwe 1.4.6-update voegt onder andere local crossplay toe. Eindelijk kan je, op hetzelfde netwerk, multiplayer spelen met verschillende apparaten zonder multiplayer abonnement.

Er zijn veel dingen veranderd sinds de vorige update. Zo voegt de nieuwe Terraria 1.4.6-update een verbeterde arachnophobie-modus toe, heb je de standaard balance changes en natuurlijk zitten er een hoop bugfixes in. Maar de focus ligt ergens anders: multiplayer. Deze update verandert van alles in dit aspect, zoals een nieuwe UI voor multiplayer, de mogelijkheid om dedicated servers te joinen op console en crossplay op hetzelfde wifi-netwerk.

Er zijn verder nog een paar dingen die handig zijn om te weten. Ten eerste kan je local servers vinden in je standaard multiplayer-tabblad en kan je dedicated servers zelf toevoegen. Verder heb je voor pc-dedicated servers wel een online subscription nodig bij XBOX en PlayStation, en kan je op Switch die servers zelfs helemaal niet joinen. Als laatste vieren ze deze update met speciale controllers en een muismat beklad met de Terraria-eindbaas Empress of Light, die vanaf nu te koop zijn.

Dit is overigens pas Phase One van de crossplay-update, waar de volgende fase zich vooral focust op betere crossplay over het internet heen.