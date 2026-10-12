Terraria Calamity-mod Discord-gebruikers slachtoffer van Cryptoscam
Hoewel development aan de Terraria Calamity-mod volledig gestopt is, is de mod nog altijd bijzonder populair. Zo ook de 250.000 leden tellende Discord-server van de Calamity-mod. Populariteit trekt echter ook ongure types aan, dit keer in de vorm van hacker 'Kata', die de server middels adminrechten begon te spammen met een cryptoscam.
In een uur tijd heeft Discord-'hacker' Kata duizenden Discord-gebruikers gespamd met een 'officieel' bericht over een cryptomunt. Dit natuurlijk met het doel om geld te verdienen door middel van 'Pump and Dump', een illegale activiteit waarbij de prijs van een munt of product kunstmatig wordt opgedreven om vervolgens massaal gedumpt te worden. Hierdoor verdient de dumper heel veel geld, maar blijft de nietsvermoedende muntbezitter over met een waardeloos product.
Bovenstaand bericht is gedeeld op de Discord-server, waarbij de hacker de suggestie wekt dat de munt door de Calamity-oprichters is ontwikkeld. Een uur later werd er echter een spoedbericht uitgezonden, waarbij is opgeroepen om de Discord-server te verlaten en absoluut niets met de crypto-aankondiging te doen. Inmiddels is door de oorspronkelijke servereigenaar bevestigd dat de hacker toegang heeft weten te krijgen door zich voor te doen als een moderator, waardoor de inloggegevens simpelweg zijn overhandigd. Sprake van een daadwerkelijke hack of datalek aan de kant van Discord is er dan ook niet. De gegevens zijn immers bemachtigd door een vorm Social Engineering.
Inmiddels is de server weer cryptovrij, maar logischerwijs heeft deze 'hack' de nodige gevolgen voor diverse gebruikers die in de oplichtingspraktijk zijn getrapt en het voortbestaan van de server zelf. De noodoproep in de server lijkt echter te werken. Duizenden gebruikers hebben de server namelijk verlaten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik zat ook nog in die server toen dat gespammed werd, maar door alle drama van de afgelopen tijd was het sowieso al geen nuttige plek meer. Ik denk dat het grootste deel van die 250k mensen ook niet doorhad dat ze er nog steeds in zaten, tot die spam. Jammer hoe het is afgelopen met een van de beste mods in gaming in het algemeen.
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