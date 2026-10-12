Terraria Calamity-mod Discord-gebruikers slachtoffer van Cryptoscam

Hoewel development aan de Terraria Calamity-mod volledig gestopt is, is de mod nog altijd bijzonder populair. Zo ook de 250.000 leden tellende Discord-server van de Calamity-mod. Populariteit trekt echter ook ongure types aan, dit keer in de vorm van hacker 'Kata', die de server middels adminrechten begon te spammen met een cryptoscam.

In een uur tijd heeft Discord-'hacker' Kata duizenden Discord-gebruikers gespamd met een 'officieel' bericht over een cryptomunt. Dit natuurlijk met het doel om geld te verdienen door middel van 'Pump and Dump', een illegale activiteit waarbij de prijs van een munt of product kunstmatig wordt opgedreven om vervolgens massaal gedumpt te worden. Hierdoor verdient de dumper heel veel geld, maar blijft de nietsvermoedende muntbezitter over met een waardeloos product.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Bovenstaand bericht is gedeeld op de Discord-server, waarbij de hacker de suggestie wekt dat de munt door de Calamity-oprichters is ontwikkeld. Een uur later werd er echter een spoedbericht uitgezonden, waarbij is opgeroepen om de Discord-server te verlaten en absoluut niets met de crypto-aankondiging te doen. Inmiddels is door de oorspronkelijke servereigenaar bevestigd dat de hacker toegang heeft weten te krijgen door zich voor te doen als een moderator, waardoor de inloggegevens simpelweg zijn overhandigd. Sprake van een daadwerkelijke hack of datalek aan de kant van Discord is er dan ook niet. De gegevens zijn immers bemachtigd door een vorm Social Engineering.

Inmiddels is de server weer cryptovrij, maar logischerwijs heeft deze 'hack' de nodige gevolgen voor diverse gebruikers die in de oplichtingspraktijk zijn getrapt en het voortbestaan van de server zelf. De noodoproep in de server lijkt echter te werken. Duizenden gebruikers hebben de server namelijk verlaten.