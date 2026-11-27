Bloober Team heeft een fijne deal in petto voor de spelers die in eerste instantie Cronos: The New Dawn hebben gemist. Maak kennis met Cronos: The New Dawn - The Final Countdown Edition!

Met de naderende release van de Cronos: Lazarus-DLC op 3 december 2026 neemt Bloober Team de moeite om een bundel aan te bieden die spelers het volledige pakketje biedt. Op dezelfde datum wordt namelijk Cronos: The New Dawn - The Final Countdown Edition uitgegeven. Voor de adviesprijs van 69,99 euro kunnen spelers logischerwijs aan de slag met zowel de basegame als de aanstaande uitbreiding, maar de Poolse gamemaker gooit wat extra goodies erbij om de deal nog aantrekkelijker te maken. De soundtrack met een extra track van een gastmuzikant, een digitaal kunstboek, het 'starter resource pack' en drie unieke pantserskins worden onderdeel van deze speciale versie van de horrorgame.

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Cronos: The New Dawn is nu beschikbaar voor de pc, PS5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.