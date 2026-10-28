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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Releasedatum Cronos: Lazarus-DLC valt in december 2026

Door Bram Noteboom
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Halloween wordt niet meer gehaald, maar ook daarna valt er genoeg te griezelen in Cronos: Lazarus. De uitbreiding van Cronos: The New Dawn wordt in december 2026 uitgegeven. Deze informatie werd aan het licht gebracht middels een nieuwe verhalende trailer.

Mocht je onze Cronos: Lazarus gamescom preview hebben gemist, dan kan je hieronder bekijken hoe het ervoor staat. In deze DLC speel je als de Warden en ervaar je een hectischere, combat-gedreven ervaring, waarin de actie ditmaal centraler staat vergeleken met de basegame. Het is aan jou om een missie te voltooien, waarvan het bestaan een geheim moet blijven; zeker voor de Collective. De wereld en diens lore worden verder uitgediept, wat goed te zien is in het onderstaande beeldmateriaal. Ben jij al klaar om terug te keren naar de originele survival-horrorgame van Bloober Team?

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Cronos: Lazarus is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Bloober Team
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Bloober Team

Uitgever

Bloober Team

Release

5 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Baroness
Baroness
lvl6 Combo Juggler
21 minuten geleden

Ja dit ga ik wel spelen als er nog tijd over is de komende maand.

0
Avatar Marinden
Marinden
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 uur geleden

Yes. Op dit moment in de aanbieding bij Mediamarkt. Ik heb hem alvast gehaald!

0
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