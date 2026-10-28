Releasedatum Cronos: Lazarus-DLC valt in december 2026

Halloween wordt niet meer gehaald, maar ook daarna valt er genoeg te griezelen in Cronos: Lazarus. De uitbreiding van Cronos: The New Dawn wordt in december 2026 uitgegeven. Deze informatie werd aan het licht gebracht middels een nieuwe verhalende trailer.

Mocht je onze Cronos: Lazarus gamescom preview hebben gemist, dan kan je hieronder bekijken hoe het ervoor staat. In deze DLC speel je als de Warden en ervaar je een hectischere, combat-gedreven ervaring, waarin de actie ditmaal centraler staat vergeleken met de basegame. Het is aan jou om een missie te voltooien, waarvan het bestaan een geheim moet blijven; zeker voor de Collective. De wereld en diens lore worden verder uitgediept, wat goed te zien is in het onderstaande beeldmateriaal. Ben jij al klaar om terug te keren naar de originele survival-horrorgame van Bloober Team?

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Cronos: Lazarus is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.