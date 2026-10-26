Cronos: The New Dawn ontvangt Photo Mode op tijd voor Halloween
Bloober Team laat via een nieuwe trailer weten dat de survival-horrorgame Cronos: The New Dawn nu beschikt over een Photo Mode. Ben jij klaar om de meest verontrustende plaatjes te schieten?
Cronos: The New Dawn is een uitstekende titel voor Halloween, maar wat nou als je de horrorgame al hebt uitgespeeld? Dan kan je met een gerust hart aan de slag met de net uitgebrachte Photo Mode. Bloober Team brengt de feature uit met gewilde modi, zoals retro-effecten en andere visuele opties, zodat je de game ieder moment kan pauzeren voor stijlvolle kiekjes. De Poolse ontwikkelaar laat daarnaast weten dat nú het beste moment is om aan de game te beginnen, want je kan genieten van een duchtige vijftig procent korting. Hoe het zit met de uitbreiding Lazarus? Die releasedatum, of releasewindow überhaupt, blijft uit.
Cronos: The New Dawn is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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