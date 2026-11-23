Marvel deelt de laatste trailer voor Avengers: Doomsday nu de film er over een paar weken aankomt. De vraag bij iedereen is natuurlijk: is dit een terugkeer naar de oude vorm?

In de hieronder te vinden trailer zien we verschillende belangrijke dingen. We krijgen meer inkijk in het nieuwe leven van Steve Rogers, waar de trailer ons laat zien dat er meer consequenties waren voor zijn terugkeer naar het verleden dan eerder gedacht. Ook zien we extra focus op de X-Men met Cyclops, Nightcrawler, Mystique en Gambit. Overduidelijk is de bedoelde gedachte: "Wow, wat zijn er veel personages!" wat het gevoel van Infinity War en Endgame nabootst. Maar de grote vraag is en blijft of Marvel het succes van die films ook kan nabootsen met Avengers: Doomsday.

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Avengers: Doomsday is te zien vanaf 18 december in de bioscoop, ga jij 'm kijken?