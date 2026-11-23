Marvel toont allerlaatste Avengers: Doomsday-trailer
Marvel deelt de laatste trailer voor Avengers: Doomsday nu de film er over een paar weken aankomt. De vraag bij iedereen is natuurlijk: is dit een terugkeer naar de oude vorm?
In de hieronder te vinden trailer zien we verschillende belangrijke dingen. We krijgen meer inkijk in het nieuwe leven van Steve Rogers, waar de trailer ons laat zien dat er meer consequenties waren voor zijn terugkeer naar het verleden dan eerder gedacht. Ook zien we extra focus op de X-Men met Cyclops, Nightcrawler, Mystique en Gambit. Overduidelijk is de bedoelde gedachte: "Wow, wat zijn er veel personages!" wat het gevoel van Infinity War en Endgame nabootst. Maar de grote vraag is en blijft of Marvel het succes van die films ook kan nabootsen met Avengers: Doomsday.
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Oefff ik heb hier wel zin in. Dit word zeker een film die ik in de bioscoop wil zien!
Ik ga deze niet kijken in de bioscoop, maar via Pathé Thuis of Disney+. Ik heb alle Marvel-films en series gezien, maar na de Endgame vond ik het steeds onduidelijker worden door het gebruik van de multiverse. Met als toppunt wel de serie Loki met Kang als antagonist die ‘ineens’ weer verdween en waar Dr. Doom voor in de plaats is gekomen. Met zo’n multiverse kun je alles wel laten terugkomen en de meest ingewikkelde en rare verhaallijnen verzinnen. Vind het echt een zooitje geworden waar ik geen touw meer aan vast kan knopen.
Spider-Man: Brand New Day vond ik ook wat tegenvallen, vind het de minste van alle 4 tot nu toe. Fantastic 4: First Steps kon ik dan wel weer waarderen.
Het is nu meer zo’n popcornfilmpje voor mij. De glans is eraf.
Ik zal eerlijk zijn, heb elke MCU film gezien maar dit doet me dus helemaal niks meer. Geen kippenvel, geen epische momenten, geen what the fuck open mond moment. Het is gewoon een visueel spektakel en meer niet. Geen opbouw, geen verdieping. Ik ga er wel heen want dit is een perfect kerstvakantie bioscoopbezoekje, maar damn wat is Marvel helaas oninteressant geworden. Hun enige 3 echt leuke films de afgelopen jaren waren de laatste delen van Guardians of the Galaxy, Spider-Man en Deadpool. Eigenlijk vooral stand-alone films dus.
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