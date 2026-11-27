With great power comes great responsibility. Team Cherry pakt de verantwoordelijkheid en introduceert drie Aussie indiegames! Uiteraard een slimme marketingmove, aangezien de stream meer dan 100,000 live kijkers had; allemaal in de ban van Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow. Echter, nu zijn er ook flink wat ogen gericht op gloednieuwe releases die in de maak zijn. Middels dit overzicht laten we je weten welke games zijn aangekondigd en wat ze inhouden.

Blokkan: Secret of the Walking City

We starten het overzicht met de introductie van het point-and-click-avontuur Blokkan: Secret of the Walking City. Het is een kleurrijke bedoeling en de visuals spatten van je scherm af. Dit is geen toeval; elk object in deze titel is met de hand getekend. Het is aan de spelers om een mysterie bovenop een wandelende stad te ontrafelen. Als een stripboek dat tot leven wordt gewekt blader je door de vele puzzels heen, verzamel je clues, ontmoet je extraverte personages en neem je deel aan de vrolijke toon die eenmansontwikkelaar Rohan Fraser hanteert. Check hieronder de gameplaytrailer en zet deze titel vooral op je Steam-wishlist!

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Radio Rain

Het volgende project is een samenkomst tussen de Australische en Japanse cultuur. Radio Rain is een 2D-sidescroller met een focus op muziek, verkenning en lichte combat-elementen. Protagonist Cass gaat samen met haar compagnon Ember op avontuur en gedurende deze reis ontdekken spelers steeds meer van deze regenachtige wereld. Onderweg tref je een leger aan baldadige wezentjes, maar gelukkig staat Cass met de hulp van Ember haar mannetje. Gelukkig maar, want de weg naar huis is niet zomaar gevonden. Zie hieronder Radio Rain in actie:

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The Botanist and the Translator

Soms wil je gewoon schattige en kleurrijke avonturen. The Botanist and the Translator levert in dat opzicht. Je volgt de zoektocht van de interstellaire botanicus Hatti en haar trouwe vertaler Oliver. Het duo heeft de nobele taak om het plantmysterie dat de hele planeet beslaat op te lossen. Onderzoeken, vaststellen en diagnosticeren staan centraal in deze verhalende puzzelgame, waar het plantaardige duiveltje zich vaak in de details schuilhoudt. Bekijk hieronder de trailer en oordeel zelf of dit eentje is voor je wishlist.

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Ga jij deze games een kans geven en op je verlanglijstje plaatsen? Laat het ons weten!