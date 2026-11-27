Jurassic World Evolution 3 Update 1.6 neemt Lagoons onder handen
Frontier Developments toont via een nieuwe trailer de aanstaande features van Jurassic World Evolution 3 Update 1.6. Het moge duidelijk zijn dat de Lagoons eindelijk de tijd en content krijgen die ze verdienen.
Op 8 december 2026 is het zover. Update 1.6 komt dan gratis te verschijnen voor alle spelers en biedt diverse opties voor de creatievelingen die graag Lagoons bouwen in hun park. Het wordt binnenkort mogelijk om de kleur van het water aan te passen, de grond binnen het verblijf verder te terraformen en verschillende opties om het waterrijk aan te vullen worden toegevoegd. Denk hierbij aan handige opties voor zeewier, koralen en nog veel meer. De update brengt verder de Nigersaurus en de hernieuwde Tylosaurus naar de game, terwijl onderwatertunnels dienen als een fonkelnieuwe attractie voor de bezoekers die graag een ommetje dwars door de Lagoons lopen. Ook worden er zeven nieuwe DIN-gebouwen vrijgegeven, die wellicht dienen als een teaser voor de aanstaande uitbreiding. Zie hieronder alle features in actie:
Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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