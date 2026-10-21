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ID@Xbox Fall 2026

Jurassic World Evolution 3-jubileum verklapt komst uitbreiding

Door Bram Noteboom
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Jurassic World Evolution 3 is jarig en dat wordt gevierd met nieuwe prehistorische soorten maar ook een blik in de toekomst. Zowel gratis updates als betaalde expansies vormen de content voor de resterende maanden in 2026.

Om te beginnen worden er vandaag twee nieuwe dinosaurussoorten toegevoegd via Update 1.5.5. De naar de legendarische schrijver vernoemde Crichtonsaurus en de indrukwekkende Pentaceratops zijn straks beschikbaar om onderdeel uit te maken van je park. De update plet daarnaast een aantal bugs en zorgt voor een betere performance. In vroeg december 2026 worden nog twee soorten toegevoegd. De naar de Afrikaanse rivier genoemde Nigersaurus en de aquatische apex predator Tylosaurus, die tegelijkertijd mag rekenen op een make-over.

De laatstgenoemde soorten van december 2026 worden tegelijkertijd vrijgegeven met de release van een nieuwe uitbreiding. In deze expansie sluit je je weer aan bij DIN en bouw je toevluchtsoorden rond de evenaar, met één cruciaal doel: prehistorische dieren redden uit een wereld en een klimaat waarvoor ze nooit zijn geëvolueerd. Frontier belooft binnenkort meer details te delen over de aanstaande content.

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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5726 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Hier zullen Tjeerd en Florian blij mee zijn.

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