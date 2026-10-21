Jurassic World Evolution 3-jubileum verklapt komst uitbreiding
Jurassic World Evolution 3 is jarig en dat wordt gevierd met nieuwe prehistorische soorten maar ook een blik in de toekomst. Zowel gratis updates als betaalde expansies vormen de content voor de resterende maanden in 2026.
Om te beginnen worden er vandaag twee nieuwe dinosaurussoorten toegevoegd via Update 1.5.5. De naar de legendarische schrijver vernoemde Crichtonsaurus en de indrukwekkende Pentaceratops zijn straks beschikbaar om onderdeel uit te maken van je park. De update plet daarnaast een aantal bugs en zorgt voor een betere performance. In vroeg december 2026 worden nog twee soorten toegevoegd. De naar de Afrikaanse rivier genoemde Nigersaurus en de aquatische apex predator Tylosaurus, die tegelijkertijd mag rekenen op een make-over.
De laatstgenoemde soorten van december 2026 worden tegelijkertijd vrijgegeven met de release van een nieuwe uitbreiding. In deze expansie sluit je je weer aan bij DIN en bouw je toevluchtsoorden rond de evenaar, met één cruciaal doel: prehistorische dieren redden uit een wereld en een klimaat waarvoor ze nooit zijn geëvolueerd. Frontier belooft binnenkort meer details te delen over de aanstaande content.
Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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