GTA 6 neemt NBA 2K27 over met Vice City-seizoen
Was je bang dat het marketinggeld van Take-Two en Rockstar op was? Niet nodig hoor. Take-Two kondigt namelijk zojuist aan dat NBA 2K27 op 27 november een Vice City-editie krijgt. Hierbij siert Bam Adebayo van de Miami Heat de cover. Op zich zal dit niet al te duur zijn geweest, gezien zowel NBA 2K als Grand Theft Auto eigendom van Take-Two Interactive zijn.
Op 27 november krijgt NBA 2K27 een heerlijk 80's-sausje. Op die dag lanceert namelijk het derde seizoen van NBA 2K27. Dat seizoen staat volledig in het teken van Grand Theft Auto's Vice City. Hierbij transformeert een deel van 'The City' naar een in-game representatie van de stad uit GTA 6. Denk daarbij aan een omgeving gevuld met pastelkleuren, neonverlichting, heerlijke zandstranden en natuurlijk de nodige cosmetische items. Overigens is het niet allemaal cosmetisch. Zo verschijnen er ook elf nieuwe GOAT-builds, gebaseerd op basketballers zoals James Harden, Luka Dončić en Zion Williamson.
De samenwerking tussen GTA 6 en NBA 2K27 gaat echter verder dan enkel de Vice City-editie. Waar het derde seizoen gratis beschikbaar is voor iedereen die de game bezit, verschijnt er ook een speciale Vice City-editie van de game. Deze is online te bestellen en kost $39,99. Mocht je echter een GTA+-abonnement bezitten, dan val je dubbel in de prijzen. GTA+-leden kunnen namelijk van 27 november tot en met 15 januari 2027 NBA 2K27 gratis spelen op Xbox Series of PlayStation 5. Mocht dat bevallen, dan is de game tijdelijk met 20% korting aan te schaffen.
NBA 2K27 Season 3 - Vice City start op 27 november 2026 als gratis in-gameseizoen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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