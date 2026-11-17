Waar AI doorgaans wordt ingezet door bedrijven om processen te optimaliseren en productiviteit op te schroeven, hebben Tim de Waard en Daniel Samama juist een AI-tool ontwikkeld waarmee werknemers in staat zijn om ongestoord Grand Theft Auto VI te spelen. Side Mission luistert namelijk mee met calls en kauwt je een antwoord voor wanneer je naam genoemd wordt.

Open Side Mission op je telefoon, leg de telefoon naast de computerspeaker en leun achterover. Dat lijkt de insteek te zijn geweest van De Waard en Samama, die gezamenlijk de applicatie in het leven hebben geroepen. Bij het bespeuren van jouw naam geeft de tool een seintje met een nietszeggend corporate antwoord in beeld dat je enkel hoeft op te dreunen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je deze ziet, anders ben je alsnog 'busted'. Mocht je in een andere taal dan het Nederlands bellen, dan is dat geen probleem. De tool ondersteunt namelijk Nederlands, Engels, Duits en Frans. Hierbij geldt de garantie tot de voordeur. Het blijft immers AI en die wil nog weleens de plank misslaan. Ook is het nog maar de vraag of de werkgever het kan waarderen dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt doorgestuurd naar Claude van Anthropic, dat de antwoorden genereert op basis van de input.

Heb jij vrij genomen voor de launch van GTA VI? Of ga je toch gewoon stiekem tijdens werktijd spelen? Mocht je vrij hebben genomen voor de lancering, dan ben je niet de enige. Softwarebedrijf Dyflexis rapporteert namelijk dat er op 19 november zo'n 7 procent meer verlof is opgenomen wanneer dat wordt afgezet tegen de cijfers van 2025. Ik zie je in ieder geval op 19 november 2026 in Leonida. Op die dag is Grand Theft Auto VI namelijk beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series.