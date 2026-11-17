Nederlandse AI-tool laat je GTA 6 spelen tijdens saaie videocalls
Waar AI doorgaans wordt ingezet door bedrijven om processen te optimaliseren en productiviteit op te schroeven, hebben Tim de Waard en Daniel Samama juist een AI-tool ontwikkeld waarmee werknemers in staat zijn om ongestoord Grand Theft Auto VI te spelen. Side Mission luistert namelijk mee met calls en kauwt je een antwoord voor wanneer je naam genoemd wordt.
Open Side Mission op je telefoon, leg de telefoon naast de computerspeaker en leun achterover. Dat lijkt de insteek te zijn geweest van De Waard en Samama, die gezamenlijk de applicatie in het leven hebben geroepen. Bij het bespeuren van jouw naam geeft de tool een seintje met een nietszeggend corporate antwoord in beeld dat je enkel hoeft op te dreunen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je deze ziet, anders ben je alsnog 'busted'. Mocht je in een andere taal dan het Nederlands bellen, dan is dat geen probleem. De tool ondersteunt namelijk Nederlands, Engels, Duits en Frans. Hierbij geldt de garantie tot de voordeur. Het blijft immers AI en die wil nog weleens de plank misslaan. Ook is het nog maar de vraag of de werkgever het kan waarderen dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt doorgestuurd naar Claude van Anthropic, dat de antwoorden genereert op basis van de input.
Heb jij vrij genomen voor de launch van GTA VI? Of ga je toch gewoon stiekem tijdens werktijd spelen? Mocht je vrij hebben genomen voor de lancering, dan ben je niet de enige. Softwarebedrijf Dyflexis rapporteert namelijk dat er op 19 november zo'n 7 procent meer verlof is opgenomen wanneer dat wordt afgezet tegen de cijfers van 2025. Ik zie je in ieder geval op 19 november 2026 in Leonida. Op die dag is Grand Theft Auto VI namelijk beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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In de bron zie ik nergens iets (op ludieke) manier gezegd worden over GTA VI. Vind GTA VI wel een beetje makkelijk gebruikt in dit artikel terwijl het artikel in zijn algemeenheid kon worden geschreven over kunnen gamen tijdens een meeting. Zo algemeen beschrijft Side Mission het zelf ook.
"Waar AI doorgaans wordt ingezet door bedrijven om processen te optimaliseren en productiviteit op te schroeven, hebben Tim de Waard en Daniel Samama juist een AI-tool ontwikkeld waarmee werknemers in staat zijn om ongestoord Grand Theft Auto VI te spelen." <- dit suggereert sterk dat de twee GTA VI zelf als doel hebben genoemd. Had moeten zijn "... om ongestoord te gamen."
Er had net zo goed een andere game kunnen worden genoemd nu en aangezien heel veel mensen geen bron bekijken (hun eigen fout maar wel een feit) gaan de meeste ervan uit dat dit weer daadwerkelijk gelieerd aan GTA is.
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